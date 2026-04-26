Η πλήρης σύνταξη στο Δημόσιο απονέμεται στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη.

Δυνατότητα εξόδου πριν από το 62ο έτος διατηρούν και το 2026 συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, κυρίως όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα την περίοδο 2010–2012. Καθοριστικό ρόλο παίζει η συμπλήρωση 25ετίας στα επίμαχα έτη, ακόμη και με αναγνώριση πλασματικών χρόνων, όπως σπουδές ή χρόνος τέκνων, καθώς και η ένταξη σε ειδικές διατάξεις για γονείς ανηλίκων και τρίτεκνους.

Έτσι, το 2026 παραμένει ένα κρίσιμο «παράθυρο εξόδου» για όσους έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα, με τις μεταβατικές διατάξεις να συνεχίζουν να δίνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από τα 62.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, η πλήρης σύνταξη στο Δημόσιο απονέμεται στα 62 έτη με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη. Ωστόσο, για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους, δηλαδή όσους διορίστηκαν πριν από το 1993, εξακολουθούν να ισχύουν μεταβατικά όρια ηλικίας, τα οποία επιτρέπουν την αποχώρηση πριν από τα 62, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς τις μειώσεις που συνεπάγεται η πρόωρη σύνταξη.

Στην πράξη, τα βασικά «παράθυρα» εξόδου διαμορφώνονται ως εξής:

Οι κατηγορίες που βγαίνουν πριν τα 62

25ετία έως το 2010 με 35ετία έως το 2021

Δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας περίπου στα 61,5 έτη.

25ετία το 2011 με 36 έτη ασφάλισης

Έξοδος με πλήρη σύνταξη κοντά στα 61–61,6 έτη.

25ετία έως το 2010 και συνολικά 37 έτη ασφάλισης

Δυνατότητα αποχώρησης με πλήρη σύνταξη περίπου στα 60–61 έτη.

Γονείς με ανήλικο τέκνο και 25ετία το 2011

Πλήρης σύνταξη με όρια ηλικίας από 58,5 έως 60 έτη.

Γονείς με ανήλικο τέκνο και 25ετία το 2012

Έξοδος με πλήρη σύνταξη περίπου στα 61 έτη.

Τρίτεκνοι με 21 έτη ασφάλισης το 2011

Συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη από 58,5 έως και άνω των 60 ετών.

Τρίτεκνοι με 23 έτη ασφάλισης το 2012

Πλήρης σύνταξη με όριο ηλικίας περίπου στα 61 έτη.

Μειωμένη σύνταξη με 25ετία έως το 2010–2012

Δυνατότητα εξόδου σε χαμηλότερα όρια ηλικίας, με μείωση που μπορεί να φτάσει έως 30% στην εθνική σύνταξη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προβλέπονται αλλαγές στα όρια ηλικίας έως το 2027, παρά τις πιέσεις του δημογραφικού, μεταθέτοντας οποιαδήποτε παρέμβαση για μετά το 2029.