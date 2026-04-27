Με αιχμηρή παρέμβαση, ο Αλέξης Τσίπρας στρέφει τα πυρά του στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκος Μητσοτάκης, καταγγέλλοντας ένα «μεγάλο κόλπο» γύρω από τη ΔΕΗ με φόντο τη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τη διάθεση σημαντικών δημόσιων πόρων.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη ΔΕΗ, κάνοντας λόγο για «κολοσσιαίο οικονομικό σκάνδαλο» και στρατηγικές επιλογές που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν το δημόσιο συμφέρον.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι, ενώ η δημόσια συζήτηση έχει επικεντρωθεί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία η Ευρωπαία εισαγγελέας χαρακτήρισε ως υπόθεση διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας, υπάρχει –κατά τον ίδιο– ένα ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα σε εξέλιξη: η διαχείριση της ΔΕΗ και η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, η απόφαση για νέα ΑΜΚ, με σημαντική συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου ύψους 1,3 δισ. ευρώ, δεν διασφαλίζει τη διατήρηση του ποσοστού του κράτους στην επιχείρηση. Αντιθέτως, υπενθυμίζει ότι στην προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία το Δημόσιο δεν συμμετείχε, με αποτέλεσμα να απωλέσει τον έλεγχο της εταιρείας.

Ο ίδιος κατηγορεί την κυβέρνηση για αντιφατική στάση, σημειώνοντας ότι τα 650 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου θεωρήθηκαν «σπατάλη», ενώ σήμερα το διπλάσιο ποσό παρουσιάζεται ως «επένδυση στο μέλλον». Όπως αναφέρει, οι πόροι αυτοί κατευθύνονται σε επενδύσεις στο εξωτερικό, χωρίς σαφές όφελος για τους Έλληνες καταναλωτές.

Παράλληλα, επικρίνει δηλώσεις της διοίκησης της ΔΕΗ προς επενδυτές, σύμφωνα με τις οποίες η υψηλή τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αποτελεί επενδυτική ευκαιρία. Ο κ. Τσίπρας συνδέει τη στάση αυτή με ένα ευρύτερο πολιτικό σχέδιο μετατροπής της επιχείρησης σε έναν καθαρά ιδιωτικοοικονομικό πάροχο, που στόχο έχει την κερδοφορία έναντι της κοινωνικής αποστολής.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη χρηματοδότηση της εταιρείας μέσω του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι συνολικά οι πόροι που έχουν κατευθυνθεί προς τη ΔΕΗ και συνδεδεμένες εταιρείες προσεγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, τα έσοδα του Δημοσίου από μερίσματα παραμένουν περιορισμένα, γεγονός που –όπως υποστηρίζει– δημιουργεί ερωτήματα για την απόδοση αυτών των επενδύσεων.

Ο πρώην πρωθυπουργός θέτει το ερώτημα ποιοι τελικά ωφελούνται από τη διάθεση δημόσιων πόρων που, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, φτάνουν συνολικά τα 3,5 δισ. ευρώ. Ως βασικό κερδισμένο κατονομάζει τον ιδιώτη μέτοχο CVC, υποστηρίζοντας ότι αξιοποιεί κεφάλαια που προέρχονται από τους Έλληνες φορολογούμενους.

Καταλήγοντας, ο κ. Τσίπρας εκφράζει την ανησυχία ότι οι πολίτες δεν θα δουν ουσιαστική μείωση στο κόστος ενέργειας ούτε βελτίωση στην ενεργειακή ασφάλεια, ενώ κάνει λόγο για περιορισμένη προβολή των ζητημάτων αυτών στα μέσα ενημέρωσης, λόγω της ισχυρής διαφημιστικής παρουσίας της ΔΕΗ.

