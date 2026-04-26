Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε σήμερα λόγο για ενέργεια ενός «εν δυνάμει δολοφόνου», αφού ένας ένοπλος επιχείρησε να εισέλθει σε δεξίωση, στην οποία παρευρισκόταν ο αμερικανός πρόεδρος, και συνελήφθη αφού πυροβόλησε ένα μέλος των δυνάμεων της τάξης.

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από έναν εν δυνάμει δολοφόνο ο οποίος επιδιώκει να σκοτώσει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ακόμα το σμόκιν του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο Λευκό Οίκο περίπου δύο ώρες μετά το επεισόδιο.

Απέναντί του είχε δημοσιογράφους με παπιγιόν και μακριές τουαλέτες που, όπως αυτός, ήταν προσκεκλημένοι σ' αυτό το δείπνο στο οποίο συμμετέχει η «αφρόκρεμα» της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον.

Ο αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ένα μέλος των δυνάμεων της τάξης πυροβολήθηκε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ένοπλος, η ταυτότητα του οποίου δεν έγινε αμέσως γνωστή, ήταν «μοναχικός λύκος» και «παράφρονας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς έγινε η απομάκρυνση Τραμπ και Βανς

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης βαριά οπλισμένης ομάδας, κατέκλυσαν τη σκηνή μετά το περιστατικό. Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς απομακρύνθηκε πρώτος από την αίθουσα, ενώ οι πράκτορες αρχικά κάλυψαν τον Τραμπ στη θέση του, προτού τον συνοδεύσουν μαζί την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ από την αίθουσα. Ο Τραμπ σκόνταψε παραπατώντας κατά την έξοδο από το σημείο και τον βοήθησαν οι πράκτορες.

{https://x.com/Breaking911/status/2048221391569256460}

Κρατήθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα στην προεδρική σουίτα του ξενοδοχείου, καθώς ο πρόεδρος και οι διοργανωτές αρχικά προσπάθησαν να συνεχίσουν την εκδήλωση. Το προσωπικό του ξενοδοχείου ξαναδίπλωσε χαρτοπετσέτες και ξαναγέμισε ποτήρια νερού, και οι βοηθοί ρύθμισαν τον τηλεπροβολέα για τον πρόεδρο - αλλά τελικά ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο κατόπιν συμβουλής της Μυστικής Υπηρεσίας.

{https://x.com/Breaking911/status/2048254956721844447}

Λίγο πριν απ' αυτή την ενημέρωση των δημοσιογράφων, δημοσιοποίησε μέσω του δικτύου του, του Truth Social, εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν έναν άνδρα να ορμά μέσα από την πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, που βρισκόταν στην είσοδο της αίθουσας στην οποία γινόταν η δεξίωση, και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να τραβούν τα όπλα τους.

{https://x.com/Breaking911/status/2048230033433522562}

«Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, πολύ ωραίο, αληθινά ωραίο πράγμα να βλέπεις έναν άνδρα να ορμάει σε μια θέση ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία έδρασαν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην USSS, τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ελίτ ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου που είναι αρμόδια για την προστασία του ίδιου και των μελών της κυβέρνησής του.

Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, όπου παρετίθετο το δείπνο που ματαιώθηκε, «δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», επέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο αναγνώρισε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας «ήταν πολύ ασφαλής», λέγοντας ότι τα μέλη της ασφάλειας σταμάτησαν τον ένοπλο πριν μπει στη μεγάλη αίθουσα της δεξίωσης στην οποία βρισκόταν ο ίδιος.

Μπροστά από το ξενοδοχείο αυτό, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν είχε τραυματισθεί το 1981 από σφαίρα σε μια απόπειρα δολοφονίας.

Η ένωση των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA) οργανώνει αυτό το δείπνο πολιτικών και δημοσιογράφων στο οποίο συμμετέχουν κάθε άνοιξη εκατοντάδες πρόσωπα ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται αδιάκοπα στον Τύπο, παρευρισκόταν για πρώτη φορά ως πρόεδρος.

{https://x.com/Breaking911/status/2048255195612668371}