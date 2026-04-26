Σε ένα περιβάλλον έντονης διεθνούς ανησυχίας για την επάρκεια αεροπορικών καυσίμων και εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων που πιέζουν τις τιμές, η Ελλάδα εμφανίζεται προς το παρόν θωρακισμένη, αξιοποιώντας τη σημαντική εγχώρια παραγωγική της βάση. Την ώρα που ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποιεί για περιορισμένα αποθέματα στην Ευρώπη και οι διεθνείς αερομεταφορείς αναθεωρούν τις προβλέψεις τους υπό το βάρος του αυξημένου κόστους, η ελληνική αγορά δεν καταγράφει ελλείψεις, χάρη στα ισχυρά διυλιστήρια της HELLENiQ Energy και της Motor Oil.

Προς το παρόν δεν διαφαίνεται άμεσος κίνδυνος έλλειψης αεροπορικών καυσίμων στην Ελλάδα, παρά τη διεθνή ανησυχία που εντείνεται τις τελευταίες εβδομάδες. Η χώρα διατηρεί σημαντικό πλεονέκτημα χάρη στην εγχώρια παραγωγική της βάση, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές που εξαρτώνται αποκλειστικά από εισαγωγές.

Η Ελλάδα διαθέτει τέσσερα διυλιστήρια, τρία της HELLENiQ Energy σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη και ένα της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Η συνολική παραγωγική τους δυναμικότητα υπερκαλύπτει την εγχώρια ζήτηση, διασφαλίζοντας την επάρκεια της αγοράς ακόμη και σε περιόδους έντονων διεθνών πιέσεων.

Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι δεν υπάρχει άμεσο ζήτημα επάρκειας. Όπως επισημαίνουν, τα διυλιστήρια διαθέτουν εξασφαλισμένες ποσότητες και σημαντική ευελιξία στην επεξεργασία διαφορετικών τύπων αργού πετρελαίου. Το βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αφορά τη διαθεσιμότητα αλλά την έντονη μεταβλητότητα και άνοδο των τιμών. Η ελληνική παραγωγή καλύπτει το σύνολο των αναγκών των εγχώριων αεροδρομίων, ενώ σημαντικό ποσοστό κατευθύνεται σε εξαγωγές, με τα αεροπορικά καύσιμα να αντιστοιχούν διαχρονικά περίπου στο 15% έως 20% των συνολικών εξαγόμενων πετρελαιοειδών.

Η διεθνής συγκυρία, ωστόσο, εντείνει τις πιέσεις. Οι προειδοποιήσεις του επικεφαλής του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα επαρκούν μόλις για περίπου έξι εβδομάδες, έχουν ενισχύσει το κλίμα ανησυχίας και συμβάλλουν στην ανοδική πορεία των τιμών.

Στην ελληνική αγορά, πάντως, δεν καταγράφονται ελλείψεις, γεγονός που αποδίδεται στην ισχυρή παραγωγική βάση. Εκπρόσωποι του κλάδου επισημαίνουν ότι όσο συνεχίζεται η προμήθεια αργού πετρελαίου, η παραγωγή αεροπορικών καυσίμων θα παραμένει απρόσκοπτη, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συμφωνίες για τα συμβόλαια των επόμενων μηνών.

Σε διεθνές επίπεδο, ο κλάδος των αερομεταφορών βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενο κόστος καυσίμων, γεγονός που οδηγεί σε αναπροσαρμογές τιμολογιακής πολιτικής και προβλέψεων κερδοφορίας. Στελέχη του κλάδου κάνουν λόγο για «αχαρτογράφητα νερά», προειδοποιώντας ότι οι χαμηλοί ναύλοι δύσκολα θα επιστρέψουν σύντομα.

Παρά τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις ότι η αγορά μπορεί να επανέλθει σχετικά γρήγορα στην κανονικότητα εφόσον αποκλιμακωθεί η κρίση, η συνολική εικόνα παραμένει αβέβαιη, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ να προσθέτουν επιπλέον αστάθεια στο περιβάλλον.

Ο κλάδος οδεύει προς μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, παρά τις αρχικές προσδοκίες για ισχυρή επιβατική κίνηση και υψηλή κερδοφορία. Οι επιχειρήσεις καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις, ενώ ήδη μετακυλίουν μέρος του αυξημένου κόστους στους καταναλωτές μέσω υψηλότερων ναύλων και πρόσθετων χρεώσεων.

Παρά τη διατήρηση ισχυρής ζήτησης ενόψει της θερινής περιόδου, οι πρώτες ενδείξεις κάμψης αρχίζουν να εμφανίζονται, καθώς τα ακριβότερα εισιτήρια λειτουργούν αποτρεπτικά για μέρος των ταξιδιωτών. Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε επανεξέταση της χωρητικότητας και των δρομολογίων, σε μια προσπάθεια προσαρμογής σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους και παρατεταμένης αβεβαιότητας.