Το «Χρηματιστήριο» του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Αν κάτι εντέλει εξέπληξε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ αυτό δεν ήταν άλλο από την ασυνήθιστη μυστικότητα που επέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφορικά με την επιλογή του στο πρόσωπο του γραμματέα και όχι αυτό καθ' αυτό το πρόσωπο.

Με την έννοια ότι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης ήταν στο μυαλό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ανώτατο κομματικό αξίωμα από το καλοκαίρι του 2024, όταν μετά τις ευρωεκλογές σκεφτόταν να κάνει σαρωτικές αλλαγές στο κόμμα. Τότε, υπό την πίεση και της έντονης αμφισβήτησης, επέλεξε να κάνει εσωκομματικές εκλογές και όχι αλλαγές στα πρόσωπα. Τώρα, από τη στιγμή που ο Κώστας Τσουκαλάς δεν επιθυμούσε να μετακινηθεί από εκπρόσωπος τύπου στη θέση του γραμματέα, ο κ. Βαρδακαστάνης έμοιαζε ως η πιο ασφαλής επιλογή.

Πολύ περισσότερο όταν στους συνομιλητές του ο κ. Ανδρουλάκης έλεγε ότι θέλει ο γραμματέας να είναι πλήρους απασχόλησης και να μην σκέφτεται τη βουλευτική έδρα ακόμα και μέσα από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής σε ποσοστό κοντά στο 85%(σ.σ: ψήφισαν 317 και ο Βαρδακαστάνης έλαβε 279 ψήφους, ενώ υπήρχαν 30 λευκά και 9 άκυρα) επικύρωσαν την πρόταση Ανδρουλάκη.

Καμία έκπληξη δεν υπήρξε ούτε στη σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου και πολύ περισσότερο στην σταυροδοσία. Όλοι οι κορυφαίοι μετέχουν στο όργανο, ενώ τηρήθηκε και η συμφωνία που είχε γίνει με κάποιους από αυτούς για τη σειρά εκλογής τους. Ο στόχος της ηγεσίας ήταν οι βουλευτές, δηλαδή η Μιλένα Αποστολάκη, ο Μανώλης Χριστοδουλακής, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Μιχάλης Κατρίνης και ο Παύλος Χρηστίδης, καθώς επίσης και η Άννα Διαμαντοπούλου να εκλεγούν στην πρώτη δεκάδα. Αξιοπρεπέστατη, με βάση και τους αρνητικούς συσχετισμούς, είναι και η εκλογή του Χάρη Δούκα στην εντέκατη θέση, με τον δήμαρχο Αθηναίων να είναι το τελευταίο διάστημα σε επικοινωνία με τον κ. Ανδρουλάκη, κάτι που έγινε και το Σάββατο το απόγευμα.

Πρώτος εκλέχτηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, που θα παραμείνει εκπρόσωπος Τύπου, ενώ από τα νεότερα στελέχη φάνηκε η μεγάλη εκτίμηση των μελών της Κ.Ε στο πρόσωπο του απερχόμενου γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλου, που εξελέγη πέμπτος. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης εξέλεξε στο Πολιτικό Συμβούλιο την Τόνια Αντωνίου, τον Φίλιππο Σαχινίδη και τον Μιχάλη Τζελέπη, ενώ ο Παύλος Γερουλάνος την Έφη Χαλάτση. Στο Πολιτικό Συμβούλιο εκλέχτηκε ο Κώστας Σκανδαλίδης, όπως επίσης από το προεδρικό μπλοκ ο Θανάσης Γλαβίνας, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Κώστας Παπαδημητρίου, η Κατερίνα Σολωμού, η Μάρα Κουκουδάκη, ο Νίκος Μίλης, ο Μιχάλης Αεράκης και η Μαρία Δαφέρμου. Από τις συνεργαζόμενες δυνάμεις (κίνηση Ανανεωτική Αριστερά και ΕΔΕΜ) αποφασίστηκε να μετέχουν ex officio ο Θόδωρος Μαργαρίτης και ο Απόστολος Πόντας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο Πολιτικό Συμβούλιο θα μετέχουν θεσμικά ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο διευθυντής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Σαλαγιάννης, ο διευθυντής της Κ.Ο Γιάννης Κουτσούκος, ο γραμματέας της Κ.Ο Δημήτρης Μπιάγκης και ο υπεύθυνος Αυτοργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.