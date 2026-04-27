Προωθείται στο παρασκήνιο «μικρός Συνασπισμός» με τον ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει, τμήμα της Νέας Αριστεράς και με κινήσεις της «πατριωτικής αριστεράς»;

Ο Μάιος, το πολύ ο Ιούνιος, είναι μήνας αποφάσεων για τον ΣΥΡΙΖΑ και το μέλλον του. Η ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα οδηγεί την Κουμουνδούρου στην ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικής καθώς στελέχη και ψηφοφόροι αναμένεται να οδηγηθούν μαζικά προς την οδό Αμαλίας.

Θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως έχει; Θα αναστείλει τη λειτουργία του επιτρέποντας στα στελέχη και τα μέλη του να προσέλθουν στο νέο κόμμα; Και αν παραμείνει ως έχει μετά τις αποχωρήσεις προς την πλευρά Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελλος θα παραμείνει στην ηγεσία ή ο Παύλος Πολάκης θα εκμεταλλευτεί την κατάσταση με τις διαρροές και έχοντας υπέρ του τον εσωκομματικό συσχετισμό θα διεκδικήσει τη θέση του προέδρου του κόμματος;

Ο Σ. Φάμελλος, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες και έχοντας πλήρη επίγνωση της δυσκολίας της κατάστασης και της κρισιμότητας των στιγμών, προσανατολίζεται να ζητήσει συνάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας προκειμένου οι δυο τους να συζητήσουν τα θέματα της επόμενης μέρας.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» δεν είναι σε θέση να προβλέψουν αν η συνάντηση τελικά πραγματοποιηθεί, ενώ και αν γίνει είναι πολύ πιθανό να μην την πληροφορηθούμε ποτέ.

Σίγουρα πάντως αν πραγματοποιηθεί θα πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη καθώς οι εκκρεμότητες που υπάρχουν προς αντιμετώπιση είναι πραγματικά και πολλές και ιδιαίτερα κρίσιμες για τις εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή πάντως οι διεργασίες στο χώρο εξακολουθούν να είναι πολλές τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο. Τις προηγούμενες ημέρες για παράδειγμα έγιναν δυο σημαντικές αλλά με διαφορετικό προσανατολισμό εκδηλώσεις και οι δυο μάλιστα με επιτυχία. Η πρώτη στη Νότια Αθήνα με Νίκο Κοτζιά, Δημήτρη Παπαδημούλη και Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που παρασκηνιακά στηρίχθηκε και από κορυφαίο στέλεχος της Κουμουνδούρου και η δεύτερη με Σία Αναγνωστοπούλου, Χάρη Μαμουλάκη και Διονύση Τεμπονέρα που είχε «φιλο-Τσιπρικό» χαρακτήρα. Κάποιοι δε επιμένουν πως στο παρασκήνιο «ψήνεται» από ορισμένους ένας «μικρός Συνασπισμός» με τον ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνει όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο πρώην πρωθυπουργός, με τμήμα της πλειοψηφίας Νέας Αριστεράς και με κινήσεις της «πατριωτικής αριστεράς».

Απαρατήρητες δεν θα πρέπει να περάσουν και δυο αναρτήσεις: Μια του υπευθύνου για τα κομματικά μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουλέκου που τάσσεται υπέρ της ενότητας των υπαρχόντων κομμάτων του χώρου και μια συνέντευξη του Πάνου Σκουρλέτη που καλεί Τσίπρα και Ανδρουλάκη «να τα βρουν» καθώς η αντιπαράθεσή τους γίνεται για το χώρο του κέντρου.

Οι παρασκηνιακές εξελίξεις αναμένεται να πληθύνουν το επόμενο διάστημα καθώς η κλεψύδρα αρχίζει να αδειάζει...