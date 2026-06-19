Η οργισμένη αντίδραση της Μελόνι: «Υπάρχει ένα πράγμα που θα πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ».

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του X ότι ματαιώνει την επίσκεψη, που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στις 21 και 22 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταγγέλλοντας τις «σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις» του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

{https://x.com/Antonio_Tajani/status/2067915395764244672}

Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε στον ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό La7, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίσθηκε ότι η Μελόνι τον «ικέτευσε» να βγάλει φωτογραφία μαζί του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στη Γαλλία, σύμφωνα με το κείμενο της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κανάλι, το οποίο δεν δημοσιοποίησε την αρχική ηχογράφηση. Στην αρχή της συνέντευξης, ο Τραμπ στρέφει αμέσως τη συζήτηση στην Μελόνι, ρωτώντας «πώς είναι η πρωθυπουργός σας; Τι είπε όταν με συνάντησε;». «Είναι πιθανόν χαρούμενη που της μίλησα», προσθέτει. «Δεν χρειαζόταν να της μιλήσω. Δεν ξέρω τι να πω. Με ικέτευε να βγάλω φωτογραφία μαζί της. Ήθελε τόσο πολύ μια φωτογραφία μαζί μου. Δεν θα την είχα βγάλει, αλλά την λυπήθηκα».

Μελόνι: Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ

Ως απάντηση στη δημοσιοποίηση αυτή, η Τζόρτζια Μελόνι ανήρτησε σήμερα στο X βίντεο στο οποίο δηλώνει «έκπληκτη» γι' αυτή την «καθαρή επινόηση» από τον Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε επίσης τον αμερικανό πρόεδρο ότι ενεργεί με πολύ μεγαλύτερο σεβασμό προς τους εχθρούς της Δύσης απ' ό,τι προς παλιούς, παραδοσιακούς συμμάχους.

«Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είναι καθαρή επινόηση. Είμαι ειλικρινά κατάπληκτη. Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται έτσι προς συμμάχους του: επιπλέον, δεν είναι η πρώτη φορά», απάντησε η Μελόνι.

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{https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2067917590945788408}

«Μπορώ μόνο να πω ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, τους ηγέτες των οποίων αντιμετωπίζει αντιθέτως με πολύ μεγαλύτερη επιείκια», δήλωσε προσθέτοντας: «Υπάρχει ένα πράγμα που θα πρέπει να θυμάται: ούτε εγώ ούτε η Ιταλία ικετεύουμε ποτέ».

Μέχρι τον πόλεμο στο Ιράν, η Μελόνι και ο Τραμπ ήταν καλοί φίλοι και ήταν η μοναδική ευρωπαία ηγέτης που είχε προσκληθεί πέρυσι στην ορκωμοσία του. Ωστόσο η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει στις ΗΠΑ την άδεια να χρησιμοποιήσουν στη διάρκεια του πολέμου μια αεροπορική βάση στη Σικελία για επιδρομές. Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ιταλία ότι δεν βοηθάει και είπε ότι η Μελόνι άλλαξε.

Η πρωθυπουργός προκάλεσε επίσης την οργή του Τραμπ υπερασπιζόμενη τον πάπα Λέοντα ΙΔ' αφού ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο ποντίφικας είναι «μαλακός απέναντι στο έγκλημα» και «καταστροφικός για την εξωτερική πολιτική», μετά τις επικρίσεις του εναντίον του πολέμου.

Μετά τη σύνοδο κορυφής, η Μελόνι δήλωσε ότι οι σχέσεις της με τον Τραμπ δεν έχουν αλλάξει, ότι δεν υπήρξαν «αντεγκλήσεις» και ότι οι δύο ηγέτες κατανοούν τις απόψεις ο ένας του άλλου.

Στη διάρκεια της συνόδου της G7, ο Τραμπ δήλωσε σε συνομιλία, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ότι «εγκαταλείφθηκε» από την Μελόνι. Όταν ο Κόστα ρώτησε αν η Μελόνι και ο Τραμπ τα ξαναβρήκαν, η ιταλίδα πρωθυπουργός είπε «ήμασταν πάντα φίλοι». Ο Τραμπ χαμογέλασε λέγοντας, «εγκαταλείφθηκα». «Όχι, δεν συνέβη», απάντησε αμέσως γελώντας η πρωθυπουργός.

Εντάσεις και αντιδράσεις στην Ιταλία

Ο Giovanbattista Fazzolari, στενός πολιτικός σύμμαχος της Μελόνι, δήλωσε ότι δεν είναι σαφές αν από πρόθεση ή ανικανότητα ο Τραμπ «καταστρέφει τις ιστορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης».

Η Μελόνι υπήρξε παλαιότερα ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ και ήταν η μόνη Ευρωπαία ηγέτις που παραβρέθηκε στην ορκωμοσία του το 2025.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters, ANSA, ΑΠΕ