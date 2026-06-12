Η Atlantic SEE LNG Trade διπλασιάζει τις συμβατικές ποσότητες LNG που θα προμηθεύεται από τη Venture Global.

Η Atlantic SEE LNG Trade S.A., η κοινοπραξία στην οποία ο Όμιλος Aktor συμμετέχει με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, ανακοίνωσε την επέκταση της υφιστάμενης μακροχρόνιας συμφωνίας αγοράς και πώλησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με τη Venture Global, έναν από τους κορυφαίους εξαγωγείς LNG των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η Atlantic SEE LNG Trade διπλασιάζει τις συμβατικές ποσότητες LNG που θα προμηθεύεται από τη Venture Global, αυξάνοντάς τες από την ελάχιστη ποσότητα των 0,5 εκατ. τόνων ετησίως (MTPA) σε 1 εκατ. τόνους ετησίως (MTPA), που αντιστοιχούν σε περίπου 1,3 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Η διάρκεια της συμφωνίας ανέρχεται σε 20 έτη, με έναρξη το 2030.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τη μακροπρόθεσμη στρατηγική προμήθειας της εταιρείας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία ενός αξιόπιστου και διαφοροποιημένου πλαισίου εφοδιασμού για τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Ο πρόεδρος της Atlantic SEE LNG Trade και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, χαρακτήρισε την επέκταση της συμφωνίας ως το πέρασμα «από το όραμα στην υλοποίηση», επισημαίνοντας ότι ο διπλασιασμός των εξασφαλισμένων ποσοτήτων ενισχύει ένα αξιόπιστο πλαίσιο προμήθειας που μπορεί να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ενεργειακές ανάγκες της περιοχής. Όπως ανέφερε, η συμφωνία συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος μέσω της πρόσβασης σε πρόσθετες ποσότητες αμερικανικού LNG, ενώ επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον τις υποδομές και τις στρατηγικές συνεργασίες που απαιτούνται για να λειτουργήσει ως βασική πύλη εισόδου αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, τόνισε ότι η επέκταση της εμπορικής συμφωνίας με τη Venture Global αντανακλά τη φιλοδοξία και τις ισχυρές βάσεις του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας στον τομέα του LNG. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αναδεικνύει τις σημαντικές προοπτικές που δημιουργεί ο Κάθετος Διάδρομος για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ επιβεβαιώνει τη διαρκώς ενισχυόμενη ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών προς όφελος ολόκληρης της περιοχής.