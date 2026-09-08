Σύμφωνα με την Europol, οι κλέφτες έργων τέχνης στην Ευρώπη πραγματοποιούν πλέον όλο και πιο βίαιες ληστείες, ενώ οι συμμορίες αντικαθίστανται από ευκαιριακούς δράστες που στρατολογούνται μέσω των social media.

Δύο διαρρήκτες εισέβαλαν σε μουσείο αφιερωμένο στον Γάλλο ιμπρεσιονιστή ζωγράφο Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ στη νότια Γαλλία, αποσπώντας τέσσερα έργα τέχνης, εκ των οποίων το ένα τούς έπεσε καθώς τρέπονταν σε φυγή, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

«Σήμερα το πρωί, δύο άτομα παραβίασαν την είσοδο του Μουσείου Ρενουάρ και έκλεψαν τέσσερα έργα τέχνης», ανέφερε ο Μπράιαν Μασόν, ακροδεξιός δήμαρχος της πόλης Καν-σύρ-Μερ. «Οι δύο δράστες, που εντοπίστηκαν χάρη στις κάμερες βιντεοεπιτήρησης της πόλης, τράπηκαν σε φυγή, εγκαταλείποντας έναν από τους κλεμμένους πίνακες καθώς έτρεχαν», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι το γραφείο του εκτιμά την αξία των κλεμμένων στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

{https://x.com/Radio1Rai/status/2097225482840236472}

Το μουσείο εγκαινιάστηκε το 1960 στο τελευταίο σπίτι όπου έζησε ο ζωγράφος πριν από τον θάνατό του το 1919. Η συλλογή του περιλαμβάνει αντικείμενα και έπιπλα που ανήκαν στον Ρενουάρ, συμπεριλαμβανομένων του καβαλέτου και του αναπηρικού αμαξιδίου του, καθώς και πορτρέτα, τοπία και γυμνά που είχε φιλοτεχνήσει ο ίδιος.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι η ανταπόκριση των Αρχών ήταν άμεση: «Ο συναγερμός του μουσείου χτύπησε στις 5:48 π.μ. Στις 5:53 π.μ., μόλις πέντε λεπτά αργότερα, η αστυνομία μας βρισκόταν ήδη στο σημείο», δήλωσε.

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Η κλοπή αυτή σημειώνεται λιγότερο από ένα χρόνο μετά την ένοπλη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, κατά την οποία αφαιρέθηκαν μέρα-μεσημέρι οκτώ αντικείμενα αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι τέσσερις ύποπτοι για τη ληστεία στο Λούβρο έχουν συλληφθεί, αλλά τα κλεμμένα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, παρά τις εκτεταμένες έρευνες των γαλλικών αρχών στην περιοχή του Παρισιού και την ανταλλαγή πληροφοριών με την αστυνομία του Βελγίου, της Ιταλίας και άλλων χωρών.