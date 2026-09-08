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Προέβη επανειλημμένως σε αφαιρέσεις χρηματικών ποσών.

Μια 36χρονη, που εργάζεται σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη καθώς έκλεβε λεφτά από την τσάντα της προϊσταμένης της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα κατελήφθη να έχει αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ από την τσάντα της προϊσταμένης του κέντρου.

Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η συλληφθείσα κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2026, προέβη επανειλημμένως σε αφαιρέσεις χρηματικών ποσών από την τσάντα της προϊσταμένης, αφαιρώντας το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ περίπου.

Την 36χρονη συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Πηγή: parallaximag.gr