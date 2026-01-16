Υπάρχουν δύο σχολές για το πώς πρέπει να μπαίνουν στο πλυντήριο πιάτων για να καθαρίζονται σωστά.

Όλοι πιστεύουν ότι ο τρόπος που γεμίζουν το πλυντήριο πιάτων είναι ο σωστός.

Αλλά υπάρχουν δύο «σχολές» για τη σωστή τοποθέτηση των πιάτων μέσα στο πλυντήριο: η μία λέει ότι όλα τα πιάτα πρέπει να είναι στραμμένα προς την ίδια κατεύθυνση και η άλλη ότι πρέπει να «κοιτούν» προς το κέντρο του πλυντηρίου.

Η σχολή της ίδιας κατεύθυνσης

Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι τα πιάτα πρέπει να κοιτούν προς την ίδια κατεύθυνση μέσα στο πλυντήριο καθώς υπάρχει ομοιόμορφη ροή. Ωστόσο πολλοί ανησυχούν ότι για να πλυθούν σωστά πρέπει να έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι «χάνεται» χώρος.

Η σχολή της φοράς προς το κέντρο

Άλλοι υποστηρίζουν πως τα πιάτα θα πρέπει να είναι στραμμένα προς το κέντρο, που σημαίνει ότι αυτά που φορτώνονται στα αριστερά θα έπρεπε να είναι στραμμένα προς αυτά που φορτώνονται στα δεξιά, έτσι ώστε όλες οι βρώμικες επιφάνειες να «κοιτούν»προς τον ψεκαστήρα στη μέση του πλυντηρίου πιάτων. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται η καλύτερη κίνηση του νερού άρα και ο αποτελεσματικότερος καθαρισμός τους.

Η ετυμηγορία

Η αλήθεια είναι ότι εφόσον τα πιάτα βγαίνουν από το πλυντήριο καθαρά, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Αλλά αν αναρωτιέστε αν υπάρχει πραγματικά μια «σωστή» απάντηση, οι ειδικοί στο Good Housekeeping Institute έχουν τη λύση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ενώ είναι πάντα καλύτερο να ακολουθείτε τις οδηγίες φόρτωσης του κατασκευαστή του πλυντηρίου πιάτων σας, αν μπορούν να πάνε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (ορισμένες σχάρες επιτρέπουν μόνο φόρτωση «προς μία κατεύθυνση), είναι καλύτερο οι βρώμικες επιφάνειες να είναι στραμμένες προς το κέντρο για καλύτερο καθαρισμό», λέει η Carolyn Forté, εκτελεστική διευθύντρια του Εργαστηρίου Οικιακής Φροντίδας και Καθαρισμού.

Επομένως, αν δεν ακολουθείτε αυτήν την τεχνική και έχετε παρατηρήσει υπολείμματα σε ορισμένα αντικείμενα μετά τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων, ίσως θελήσετε να το δοκιμάσετε.

Με πληροφορίες του goodhousekeeping