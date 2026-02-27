Το επόμενο διάστημα αναμένεται να περάσει από ΚΕΠΑ για να πιστοποιήσει το ποσοστό αναπηρίας της και στη συνέχεια να κάνει αίτηση αποφυλάκισης.

Το επόμενο διάστημα έχει αιτηθεί να περάσει επιτροπή ΚΕΠΑ μέσα στις φυλακές προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό της αναπηρίας της.

Η ίδια, σύμφωνα με το Mega, έχει διαγνωστεί με Ερυθηματώδη Λύκο, ένα αυτοάνοσο που μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την υγεία.

Σε ποια περίπτωση θα μπορέσει να αποφυλακιστεί με βραχιολάκι

Αν διαπιστωθεί πως έχει ποσοστό πάνω από 70% θα έχει το δικαίωμα είτε να μεταβεί σε διαφορετικό χώρο, ξεχωριστό, ώστε να της παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, είτε θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι φορώντας βραχιολάκι.

Τα προβλήματα υγείας της είναι πολύ σοβαρά, λέει η δικηγόρος της

«Η εικόνα της κ. Πισπιρίγκου αποδεικνύει ότι τα προβλήματα υγείας είναι και σοβαρά και υπαρκτά. Το αυτοάνοσο με το οποίο έχει διαγνωστεί την έχει οδηγήσει σε ακινησία και έχει ζητήματα σταθερότητας. Είναι ημέρες που δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι της» είπε η δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Περιμένουμε τα αποτελέσματα της επιτροπής για να προβούμε σε νομικές ενέργειες ώστε αν το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κρίνει, να συνεχίσει την κράτησή της σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα χρίζει κατάλληλης θεραπείας. Υπάρχει σκέψη για κατ'οίκον έκτιση θα δούμε αν προβλέπεται για τη δίκη της περίπτωση».

Σύμφωνα με την κ. Πανταζή «η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν έχει στο νου της τη λογική της αποφυλάκισης αλλά να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τη μνήμη των παιδιών της».