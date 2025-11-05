Ένα βήμα προς την πράσινη οδήγηση με δωρεάν φόρτιση στο σπίτι.

Η Volvo Cars ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία για δωρεάν οικιακή φόρτιση νέων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Σουηδία, σε συνεργασία με τη σουηδική εταιρεία ενέργειας Vattenfall. Η προσφορά θα ισχύει για ένα έτος, καλύπτοντας έως 25.000 χλμ. οδήγησης με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Οι πελάτες θα χρησιμοποιούν το Volvo Cars app για έξυπνη φόρτιση, επιλέγοντας ώρες με χαμηλό κόστος και μειωμένες εκπομπές CO₂. Η ενέργεια που καταναλώνεται θα αφαιρείται από τον μηνιαίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος στη Vattenfall.

Η πρωτοβουλία ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2026 και αφορά ιδιώτες που αγοράζουν ή μισθώνουν αμιγώς ηλεκτρικά Volvo. Μακροπρόθεσμα, η Volvo σχεδιάζει παγκόσμια επέκταση της προσφοράς και υποστήριξη της αμφίδρομης φόρτισης (V2X), ώστε τα αυτοκίνητα να μπορούν να τροφοδοτούν το σπίτι ή το δίκτυο.

Ο Alejandro Castro Pérez, Αντιπρόεδρος Λύσεων Ενέργειας στη Volvo Cars, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας και να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη κοινωνία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Volvo Cars διαθέτει ήδη πέντε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και ετοιμάζει την παρουσίαση του νέου EX60 τον Ιανουάριο, ενώ συνεχίζει να προσφέρει plug-in υβριδικά και ήπια υβριδικά μοντέλα για όσους δεν είναι έτοιμοι για πλήρως ηλεκτρική οδήγηση.

* Για να επωφεληθούν από την προσφορά, οι πελάτες πρέπει να διαθέτουν μία ενεργή σύμβαση λιανικής για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από τη Vattenfall και να φορτίζουν το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητό τους με τη χρήση του ίδιου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας (σε μονοκατοικία ή διαμέρισμα), χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνης φόρτισης του Volvo Cars app.

** Το όφελος από την εξοικονόμηση θα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της σύμβασης ηλεκτροδότησης, την ποσότητα ενέργειας για φόρτιση και την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας - με ανώτατο όριο τις 1,5 SEK (0,137 €) / kWh κατά μέσον όρο ανά μήνα. Η Volvo Cars θα καλύπτει έως 5.150 kWh το έτος, που αντιστοιχούν σε 25.000 χλμ οδήγησης, με βάση την κατανάλωση ενέργειας του EX90 στον οδηγικό κύκλο WLTP. Η φόρτιση χωρίς χρέωση θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2026. Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις, μπορείτε να επισκέπτεστε το:

https://www.volvocars.com/se/l/erbjudanden/fri-hemladdning/