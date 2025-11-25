Οι δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία συνεχίζονται και τον Δεκέμβριο.

Συνεχίζονται από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 οι δωρεάν ξεναγήσεις που προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, καθώς και χώρους πολιτισμού και τέχνης της πόλης.

Οι ξεναγήσεις διοργανώνονται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας.

Μέσα από μοναδικές αφηγήσεις η ιστορία της Αθήνας αλλά και της Ελλάδας ζωντανεύουν και συνδέονται με το σήμερα, ενώ το κοινό μοιράζεται μία ξεχωριστή βιωματική εμπειρία, όπου το παρόν και το παρελθόν, ταυτίζεται στον ίδιο χώρο: στις γειτονιές, τα τοπόσημα και τα ιστορικά κτίρια της πόλης.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στις ξεναγήσεις είναι δωρεάν με δελτία εισόδου. Διάθεση δελτίων εισόδου θα βρείτε εδώ. Ωστόσο, το εισιτήριο εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους επιβαρύνει τους συμμετέχοντες της ξενάγησης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ξεναγήσεων που θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025



- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

«191 ΧΡΟΝΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1834 - 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025»

18:00| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Ηρακλειδών 66Α, Θησείο

Επετειακή Εορτή με την Άρτεμις Σκουμπουρδή και τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων (έως 120 άτομα)



Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025



- ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ)

10:30| Σημείο συνάντησης: Ταμείο εισιτηρίων του Μουσείου, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου 12)

Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη (έως 25 άτομα)



- ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Κήπου από Λεωφ. Αμαλίας

Ξεναγός: Κώστας Καστελλάκης (έως 40 άτομα)



- ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

11:00| Σημείο συνάντησης: Βιβλιοθήκη Αδριανού

Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 40 άτομα)



- Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ

11:00| Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Κοιμητηρίου, τέρμα της οδού Αναπαύσεως

Ξεναγός: Μιχάλης Γιοχάλας (έως 40 άτομα)



- ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

11:00| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Πινακοθήκης (Λεωνιδίου & Μυλλέρου, Μεταξουργείο)

Ξεναγός: Ειρήνη Καζαμιάκη (έως 25 άτομα)

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025



- ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου

Ξεναγός: Θεώνη Κάμπρα (έως 25 άτομα)



- ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΜΕΓΑΡΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Πλατεία Κολοκοτρώνη, Σταδίου 13)

Ξεναγός: Δημήτρης Τσιλιγιάννης (έως 25 άτομα)



- ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου επί της Αποστόλου Παύλου

Ξεναγός: Ειρήνη Κουμπούρα (έως 40 άτομα)



- ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΦΑΣΙΑΝΟΥ

11:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Νεοφύτου Μεταξά 15, Μεταξουργείο)

Ξεναγός: Ειρήνη Καζαμιάκη (έως 25 άτομα)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025



- ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

10:30| Σημείο συνάντησης: Εκκλησία Αγίου Τρύφωνος

Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 40 άτομα)



- ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΣΑΝΑΣ»

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Πινδάρου 6 και Ακαδημίας)

Ξεναγός: Έλενα Σουλιώτη (έως 25 άτομα)



- ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

10:30| Σημείο συνάντησης: Παρεκκλήσι Αγ. Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη

Ξεναγός: Μερκούρης Μερκούρογλου (έως 40 άτομα)



- ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας)

Ξεναγός: Νικόλαος Λιναρδάτος (έως 25 άτομα)



- ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

11:00| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Νεοφύτου Δούκα 4)

Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 25 άτομα)



- ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

11:00| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου

Ξεναγός: Θεώνη Κάμπρα (έως 25 άτομα)

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025



- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου από Ρηγίλλης

Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 40 άτομα)



- ΠΑΡΙΛΙΣΣΙΑ ΙΕΡΑ - ΜΕΤΣ

10:30| Σημείο συνάντησης: Πύλη Αδριανού

Ξεναγός: Αρετή Βασδάρη (έως 40 άτομα)



- ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ)

10:30| Σημείο συνάντησης: Ταμείο εισιτηρίων του Μουσείου, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου 12)

Ξεναγός: Δημήτρης Τσιλιγιάννης (έως 25 άτομα)



- ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Κήπου από Λεωφ. Αμαλίας

Ξεναγός: Κώστας Καστελλάκης (έως 40 άτομα)



- ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΣΑΝΑΣ»

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Πινδάρου 6 και Ακαδημίας)

Ξεναγός: Έλενα Σουλιώτη (έως 25 άτομα)



- ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Πινακοθήκης (Λεωνιδίου & Μυλλέρου, Μεταξουργείο)

Ξεναγός: Ειρήνη Καζαμιάκη (έως 25 άτομα)



- ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ - ΑΕΡΗΔΕΣ, ΜΕΝΔΡΕΣΕΣ & ΦΕΤΙΧΙΕ ΤΖΑΜΙ

10:30| Σημείο συνάντησης: Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος στην Ρωμαϊκή Αγορά Ξεναγός: Ιωάννα Κατοχιανού (έως 40 άτομα)

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

11:00| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Πινακοθήκης (Βασ. Κωνσταντίνου 50)

Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 25 άτομα)

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025



- ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

«Μια βραδιά στο Αρχοντικό της Αγγελικής Χατζημιχάλη» με την Άρτεμη Σκουμπουρδή & τη λαογράφο και υπεύθυνη του Μουσείου Σταυρούλα Πισιμίση.

18:00| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Αγγ. Χατζημιχάλη 6, Πλάκα)

Συμμετέχουν τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων. (έως 40 άτομα)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025



- ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: LOS CAPRICHOS του FRANCISCO GOYA

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Πινακοθήκης (Βασ. Κωνσταντίνου 50)

Ξεναγός: Δώρα Βουκελάτου (έως 25 άτομα)



- ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου επί της Αποστόλου Παύλου

Ξεναγός: Ειρήνη Κουμπούρα (έως 40 άτομα)



- ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ - ΑΕΡΗΔΕΣ, ΜΕΝΔΡΕΣΕΣ & ΦΕΤΙΧΙΕ ΤΖΑΜΙ

10:30| Σημείο συνάντησης: Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος στην Ρωμαϊκή Αγορά

Ξεναγός: Ιωάννα Κατοχιανού (έως 40 άτομα)



- ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

11:00| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Πινακοθήκης (Λεωνιδίου & Μυλλέρου, Μεταξουργείο)

Ξεναγός: Ειρήνη Καζαμιάκη (έως 25 άτομα)



- ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

11:00| Σημείο συνάντησης: Προπύλαια Πανεπιστημίου

Ξεναγός: Μιχάλης Γιοχάλας (έως 40 άτομα)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025



- ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

«Στη μαγεία του Αθηναϊκού Κήπου μας»

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Κήπου από Βασ. Σοφίας

Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 80 άτομα)

Συμμετέχουν τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων



- ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΜΕΓΑΡΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Πλατεία Κολοκοτρώνη, Σταδίου 13)

Ξεναγός: Δημήτρης Τσιλιγιάννης (έως 25 άτομα)



- ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: LOS CAPRICHOS του FRANCISCO GOYA

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Πινακοθήκης (Βασ. Κωνσταντίνου 50)

Ξεναγός: Δώρα Βουκελάτου (έως 25 άτομα)



- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

10:30| Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου

Ξεναγός: Μερκούρης Μερκούρογλου (έως 25 άτομα)

