«Ακολουθούμε τα "μονοπάτια" της ιστορίας και του πολιτισμού με σκοπό να μάθουμε καλύτερα την πόλη μας», τονίζει ο Χάρης Δούκας.

Μία ξεχωριστή εμπειρία, όπου το παρελθόν συναντά το παρόν στις γειτονιές και τα τοπόσημα της πόλης, καλούνται να ζήσουν για μία ακόμη φορά οι κάτοικοι της Αθήνας. Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει δωρεάν ξεναγήσεις σε ιστορικά σημεία, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, χώρους πολιτισμού και τέχνης της πόλης. Οι ξεναγήσεις, που διοργανώνονται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ) σε συνεργασία με το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Αθήνας, ξεκινούν το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ακολουθούμε τα "μονοπάτια" της ιστορίας και του πολιτισμού με σκοπό να μάθουμε καλύτερα την Αθήνα. Τα επόμενα Σαββατοκύριακα, μέσα από μοναδικές αφηγήσεις, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία, να ανακαλύψουν γνωστές αλλά και «κρυμμένες» πλευρές του αστικού ιστού και να μοιραστούν την εμπειρία της κοινής μνήμης, ενισχύοντας τη συλλογική ταυτότητα της πόλης. Χαίρομαι που πολίτες, όλων των ηλικιών, έχουν αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία μας. Όλοι μαζί ανακαλύπτουμε την Αθήνα. Σας περιμένουμε να την περπατήσουμε παρέα».

Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ελένη Ζωντήρου. ανέφερε: «Οι δωρεάν ξεναγήσεις του Δήμου Αθηναίων έχουν πλέον καθιερωθεί ως ένας αγαπημένος θεσμός που φέρνει πιο κοντά το κοινό με το πλούσιο παρελθόν και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, αναδεικνύοντας τη ζωντανή ταυτότητα της Αθήνας μέσα από τη γνώση και την εμπειρία».

Η συμμετοχή στις ξεναγήσεις είναι δωρεάν με δελτία εισόδου. Διάθεση δελτίων εισόδου στο https://www.more.com/gr-el/tickets/

Το εισιτήριο εισόδου στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους, επιβαρύνει τους συμμετέχοντες της ξενάγησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το πρόγραμμα των ξεναγήσεων για τον Νοέμβριο

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ - ΤΟ ΛΙΚΝΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου επί της Αποστόλου Παύλου

Ξεναγός: Άρτεμις Σκουμπουρδή (έως 50 άτομα)

ΛΟΦΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

10:00 | Σημείο συνάντησης: Ναός Αγ. Δημητρίου Λουμπαρδιάρη

Ξεναγός: Άννα Μπενάκη (έως 40 άτομα)

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Εκκλησία Αγίου Τρύφωνος

Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 40 άτομα)

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

11:00 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου

Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 25 άτομα)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Παρεκκλήσι Αγ. Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη

Ξεναγός: Δώρα Βουκελάτου (έως 40 άτομα)

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΣΑΝΑΣ»

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Πινδάρου 6 και Ακαδημίας)

Ξεναγός: Έλενα Σουλιώτη (έως 25 άτομα)

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου από Ρηγίλλης

Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 40 άτομα)

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Προπύλαια Πανεπιστημίου

Ξεναγός: Μιχάλης Γιοχάλας (έως 40 άτομα)

ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου επί της Αποστόλου Παύλου

Ξεναγός: Ειρήνη Κουμπούρα (έως 40 άτομα)

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ)

10:30 | Σημείο συνάντησης: Ταμείο εισιτηρίων του Μουσείου, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12)

Ξεναγός: Δημήτρης Τσιλιγιάννης (έως 25 άτομα)

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Παπαρρηγοπούλου 5, πλατεία Κλαυθμώνος)

Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη (έως 25 άτομα)

Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Κεντρική είσοδος Κοιμητηρίου, Τέρμα της οδού Αναπαύσεως

Ξεναγός: Μιχάλης Γιοχάλας (έως 40 άτομα)

ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου, Άλσος Στρατού στο Γουδί, Λεωφ. Παναγιώτη Κανελλοπούλου

Ξεναγός: Ειρήνη Καζαμιάκη (έως 25 άτομα)

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Ταμείο εισιτηρίων του Μουσείου (Άρεως 10)

Ξεναγός: Αρετή Βασδάρη (έως 25 άτομα)

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ)

10:30 | Σημείο συνάντησης: Ταμείο εισιτηρίων του Μουσείου, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου 12)

Ξεναγός: Δώρα Βουκελάτου (έως 25 άτομα)

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΣΑΝΑΣ»

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Πινδάρου 6 και Ακαδημίας)

Ξεναγός: Έλενα Σουλιώτη (έως 25 άτομα)

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου

Ξεναγός: Νικόλαος Λιναρδάτος (έως 25 άτομα)

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Ταμείο εισιτηρίων του Μουσείου (Τοσίτσα 1)

Ξεναγός: Νόρα Παντελάκη (έως 25 άτομα)

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ – ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ

11:00 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (Βασ. Κωνσταντίνου 50)

Ξεναγός: Κασσάνδρα Ποριώτη (έως 25 άτομα)

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΡΙΖΟΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΦΙΩΤΙΚΑ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Εξωτερικός Χώρος Μουσείου Ακροπόλεως επί της Μακρυγιάννη

Ξεναγός: Μιχάλης Γιοχάλας (έως 40 άτομα)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Κήπου από Λεωφόρο Αμαλίας

Ξεναγός: Κώστας Καστελλάκης (έως 40 άτομα)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

ΝΑΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ

10:00 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος του ναού Ολυμπίου Διός

Ξεναγός: Άννα Μπενάκη (έως 40 άτομα)

ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ & ΛΗΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ

11:00 | Σημείο συνάντησης: Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 4 (5ος όροφος)

Ξεναγός: Θεώνη Κάμπρα (έως 25 άτομα)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Κήπου από Λεωφ. Αμαλίας

Ξεναγός: Κώστας Καστελλάκης (έως 40 άτομα)

ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου, Άλσος Στρατού στο Γουδί, Λεωφ. Παναγιώτη Κανελλοπούλου

Ξεναγός: Ειρήνη Καζαμιάκη (έως 25 άτομα)

ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου επί της Αποστόλου Παύλου

Ξεναγός: Ειρήνη Κουμπούρα (έως 40 άτομα)

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

ΠΝΥΚΑ - ΛΟΦΟΙ ΜΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΝΥΜΦΩΝ

10:00 | Σημείο συνάντησης: Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη, Φιλοπάππου

Ξεναγός: Λαυρεντία Γιαννόλα (έως 40 άτομα)

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Μουσείου (28ης Οκτωβρίου 44)

Ξεναγός: Αρετή Βασδάρη (έως 25 άτομα)

ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ

13:00 | Σημείο συνάντησης: Είσοδος Αρχαιολογικού Χώρου επί της Αποστόλου Παύλου

Ξεναγός: Ειρήνη Καζαμιάκη (έως 40 άτομα)

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

10:30 | Σημείο συνάντησης: Ταμείο εισιτηρίων του Μουσείου (Ιλίου Μέλαθρον,Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου12)

Ξεναγός: Δημήτρης Τσιλιγιάννης (έως 25 άτομα)

Μείνετε συντονισμένοι για το πρόγραμμα των ξεναγήσεων τον Δεκέμβριο!

Δείτε το πρόγραμμα εδώ: https://www.opanda.gr/images/Programma%20Xenaghsewn%20Noembriou.pdf