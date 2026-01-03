Ζήτησε επίσης, η διεθνής κοινότητας να σταθεί στο πλάι του λαού της Βενεζουέλας.

«Η πολιτική της επιβολής του δικαίου του ισχυρού στη διεθνή σκηνή, που οδηγεί σε αποικιοκρατικού τύπου παρεμβάσεις, είναι επικίνδυνη. Δεν δικαιολογείται» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του.

«Αυτές οι πρακτικές δημιουργούν ζοφερές προβλέψεις για το μέλλον του κόσμου. Η διεθνής κοινότητα οφείλει άμεσα και χωρίς περιστροφές να καταδικάσει την επίθεση του Τραμπ και να σταθεί στο πλάι του λαού της Βενεζουέλας» συνεχίζει.

