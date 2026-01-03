«Η πολιτική της επιβολής του δικαίου του ισχυρού στη διεθνή σκηνή, που οδηγεί σε αποικιοκρατικού τύπου παρεμβάσεις, είναι επικίνδυνη. Δεν δικαιολογείται» τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του.
«Αυτές οι πρακτικές δημιουργούν ζοφερές προβλέψεις για το μέλλον του κόσμου. Η διεθνής κοινότητα οφείλει άμεσα και χωρίς περιστροφές να καταδικάσει την επίθεση του Τραμπ και να σταθεί στο πλάι του λαού της Βενεζουέλας» συνεχίζει.
{https://www.facebook.com/harisdoukas/posts/pfbid039kq3HMoJUkNPJAdgSRRJP5sj5eYmmhwm2AZxdm9GjqmibNFigZj7dx92XuVHbW2l}