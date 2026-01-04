Σε άλλο ύφος από τη -δυσνόητη- ανακοίνωση του υπεύθυνου για την εξωτερική πολιτική Δημήτρη Μάντζιου.

Με την πρώτη του ανακοίνωση ο υπεύθυνος του ΠΑΣΟΚ για την εξωτερική πολιτική Δημήτρης Μάντζιος ...θέλει να το πει για τον Τραμπ και την επέμβαση στη Βενεζουέλα αλλά ...δεν το λέει και ευθέως.

Είναι χαρακτηριστικό πως δεν κατονομάζει καν τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ανακοίνωσή του, επιλέγοντας μια γενικόλογη και στρυφνή ανακοίνωση προφανώς για να αποφύγει να καταδικάσει ευθέως τον Τραμπ.

Αντιθέτως ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας συνεχίζει τις διαφοροποιήσεις του από την ηγεσία του κόμματός του σε μείζονα θέματα είναι ευθύς

«Η πολιτική της επιβολής του δικαίου του ισχυρού στη διεθνή σκηνή, που οδηγεί σε αποικιοκρατικού τύπου παρεμβάσεις, είναι επικίνδυνη. Δεν δικαιολογείται», αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του-και συνεχίζει: «Αυτές οι πρακτικές δημιουργούν ζοφερές προβλέψεις για το μέλλον του κόσμου. Η διεθνής κοινότητα οφείλει άμεσα και χωρίς περιστροφές να καταδικάσει την επίθεση του Τραμπ και να σταθεί στο πλάι του λαού της Βενεζουέλας».

Για να δούμε και την τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη...

