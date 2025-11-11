Η ανάλυση του ACER κατέγραψε μεταβολές στη συμπεριφορά παραγωγών και προμηθευτών.

Ο Ευρωπαίος Ρυθμιστής Ενέργειας (ACER) εξέθεσε τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) με τα ευρήματα της έρευνάς του για την ελληνική αγορά ηλεκτρισμού κατά την ενεργειακή κρίση του καλοκαιριού 2024, εντοπίζοντας ενδείξεις πιθανής χειραγώγησης και άσκησης ισχύος την ίδια περίοδο που η ελληνική Αρχή δεν είχε διαπιστώσει καμία κερδοσκοπική πρακτική.

Ενώ η κυβέρνηση και η ΡΑΑΕΥ απέδωσαν τότε τις ακραίες τιμές σε εξωγενείς παράγοντες και τεχνικούς περιορισμούς των διασυνδέσεων της Ανατολικής Ευρώπης, η ανάλυση του ACER κατέγραψε μεταβολές στη συμπεριφορά παραγωγών και προμηθευτών οι οποίες φάνηκε να ώθησαν τεχνητά τις τιμές προς τα πάνω.

Ο ACER εντόπισε συνολικά 14 περιπτώσεις πιθανής χειραγώγησης και τις διαβίβασε στη ΡΑΑΕΥ προς διερεύνηση, θέτοντας έμμεσα υπό αμφισβήτηση την επάρκεια της προηγούμενης εθνικής έρευνας. Η ανάλυση του Οργανισμού για το διάστημα 15 Ιουνίου – 15 Σεπτεμβρίου 2024 αποκάλυψε ότι σε κρίσιμες ώρες, όπως στις 4 Σεπτεμβρίου όταν η τιμή της MWh εκτινάχθηκε στα 942 ευρώ, σχεδόν εξαφανίστηκαν οι προσφορές σε εύρος μέσης τιμολόγησης, στοιχείο που ερμηνεύτηκε ως πιθανή άσκηση δύναμης αγοράς.

Η ΡΑΑΕΥ, που είχε προηγουμένως κρίνει αποδεκτές τις πολύ υψηλές προσφορές της ΔΕΗ στα υδροηλεκτρικά, βρέθηκε έτσι αντιμέτωπη με την ανάγκη επανεξέτασης υποθέσεων που θεωρούσε κλεισμένες. Ο πρόεδρος της Αρχής, Δημήτρης Φούρλαρης, παραδέχθηκε στην Καθημερινή ότι οι υποδείξεις του ACER εξετάζονται εκ νέου και ότι τυχόν παραλείψεις της προηγούμενης έρευνας θα εντοπιστούν.

Τα συμπεράσματα του ACER, που υπογραμμίζουν την ευαλωτότητα της ελληνικής αγοράς σε ολιγοπωλιακές πρακτικές, αναδεικνύουν εκ των πραγμάτων κενά στη ρυθμιστική εποπτεία της περιόδου, εκθέτοντας τη ΡΑΑΕΥ και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της αποτελεσματικής προστασίας του ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος.