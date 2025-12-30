Η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ.

Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθενται οι αυξήσεις στα πάγια τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, μετά την έγκριση της σχετικής εισήγησης από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Το νέο πλαίσιο προβλέπει αύξηση κατά ένα ευρώ στο πάγιο ύδρευσης, καθώς και την επιβολή νέου παγίου ενός ευρώ για την αποχέτευση, πλέον ΦΠΑ, σε μηνιαία βάση.

Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο των καταναλωτών, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλονται οι χρεώσεις στις κλίμακες κατανάλωσης νερού. Παράλληλα, διατηρείται η κοινωνική διάσταση της τιμολογιακής πολιτικής, καθώς για τις οικονομικά ευάλωτες ομάδες - όπως οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου, οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες - μηδενίζεται οποιαδήποτε πάγια χρέωση, με στόχο την προστασία των πιο αδύναμων νοικοκυριών.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα λογαριασμού ΕΥΔΑΠ μετά την εφαρμογή των νέων παγίων από την 1η Ιανουαρίου 2026 αφορά ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων στο οποίο διαμένουν δύο άτομα. Η συνολική κατανάλωση νερού στο δίμηνο ανέρχεται σε 20 κυβικά μέτρα, δηλαδή 10 κυβικά μέτρα ανά μήνα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε μέση οικιακή χρήση.

Με βάση το νέο τιμολόγιο, το πάγιο ύδρευσης διαμορφώνεται στο ένα ευρώ τον μήνα. Για το δίμηνο, η χρέωση αυτή ανέρχεται σε δύο ευρώ. Η κατανάλωση των 20 κυβικών μέτρων χρεώνεται ενδεικτικά με 0,35 ευρώ ανά κυβικό, με αποτέλεσμα το κόστος του νερού να φτάνει τα επτά ευρώ. Έτσι, το συνολικό ποσό για την ύδρευση διαμορφώνεται στα εννέα ευρώ.

Στο σκέλος της αποχέτευσης, εφαρμόζεται πλέον νέο πάγιο ενός ευρώ τον μήνα, γεγονός που προσθέτει ακόμη δύο ευρώ στον δίμηνο λογαριασμό. Η μεταβλητή χρέωση αποχέτευσης υπολογίζεται περίπου στο 75% της αξίας του νερού, που στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιστοιχεί σε 5,25 ευρώ. Συνεπώς, το συνολικό κόστος για την αποχέτευση ανέρχεται στα 7,25 ευρώ.

Πέραν των βασικών χρεώσεων, στον λογαριασμό προστίθενται και λοιπά τέλη, όπως το ειδικό τέλος υπέρ των δήμων, το οποίο σε ένα μέσο νοικοκυριό μπορεί να διαμορφωθεί ενδεικτικά στα 0,80 ευρώ. Επί του συνόλου των χρεώσεων επιβάλλεται ΦΠΑ 13%, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχεται περίπου στα 2,30 ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα, το τελικό πληρωτέο ποσό για το δίμηνο διαμορφώνεται στα 19,35 ευρώ. Σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς τιμολόγησης, όπου δεν υπήρχε πάγιο αποχέτευσης και το πάγιο ύδρευσης ήταν χαμηλότερο, η επιβάρυνση για ένα μέσο νοικοκυριό εκτιμάται σε περίπου τέσσερα ευρώ ανά δίμηνο, χωρίς να υπάρχει αύξηση στην τιμή του νερού. Σημειώνεται πάντως ότι για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου, τους πολύτεκνους και τους υπερήλικες τα πάγια παραμένουν μηδενικά.

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Οι αυξήσεις στα πάγια συνδέονται άμεσα με το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα που έχει εκπονήσει η ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της οξείας λειψυδρίας στην Αττική.

Το συνολικό επενδυτικό σχέδιο, ύψους 2,5 δισ. ευρώ και ορίζοντα δεκαετίας, περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις τόσο στην ύδρευση όσο και στην αποχέτευση. Στο σκέλος της ύδρευσης προβλέπονται επενδύσεις 730 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού, την αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων πεπαλαιωμένων αγωγών και την εγκατάσταση περίπου 2 εκατ. υδρομετρητών, που θα επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό διαρροών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην αποχέτευση, με επενδύσεις που αγγίζουν τα 900 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη σύνδεση 75.000 ακινήτων στο αποχετευτικό δίκτυο, την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων και την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων για βιομηχανικές και αρδευτικές ανάγκες.