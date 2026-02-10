Πρόθυμος να συνεργαστεί με τις Αρχές ο σμήναρχος που έχει συμπληρώσει ήδη πάνω πάνω 8 ώρες απολογούμενο στον στρατιωτικό εισαγγελέα.

Σε μαραθώνια διαδικασία εξελίσσεται η απολογία του σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας που κατηγορείται για υπόθεση κατασκοπείας, καθώς για περισσότερες από οκτώ ώρες βρίσκεται ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα στο Αεροδικείο Αθηνών.

Η ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε από τις πρωινές ώρες και συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με τις αρχές να εστιάζουν ιδιαίτερα στις επαφές που φέρεται να είχε ο κατηγορούμενος, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν ευαίσθητες πληροφορίες στρατιωτικής φύσεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει σοβαρές κατηγορίες για συλλογή και μετάδοση απόρρητων στρατιωτικών δεδομένων σε τρίτους, πράξεις που, όπως επισημαίνεται, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στα εθνικά συμφέροντα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ανάλυση ηλεκτρονικών στοιχείων και επικοινωνιών, τα οποία εξετάζονται εξονυχιστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι ανακριτικές αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο επαφών του σμηνάρχου, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η υπόθεση έχει ευρύτερες διαστάσεις. Παράλληλα, εξετάζεται το χρονικό βάθος της δράσης του και το εύρος των πληροφοριών που φέρεται να διέρρευσαν.

Ο «Στίβεν», τα χρήματα και το δίκτυο που παγίδευσε τον σμήναρχο

Σημαντικές αποκαλύψεις περιλαμβάνει το απολογητικό υπόμνημα του 54χρονου σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, με τις Αρχές να εστιάζουν πλέον στο δίκτυο επαφών του και στο πρόσωπο-κλειδί που, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τον έβαλε στον κόσμο της κατασκοπείας. Στο υπόμνημά του, ο κατηγορούμενος αναφέρεται επανειλημμένα σε έναν άνδρα με το όνομα «Στίβεν», το οποίο εκτιμάται ότι αποτελεί ψευδώνυμο, ώστε να αποκρύπτεται η κινεζική του καταγωγή. Πρόκειται για τον άνθρωπο που, σύμφωνα με την απολογία του, αποτέλεσε τον βασικό σύνδεσμο με τις κινεζικές υπηρεσίες και τον καθοδήγησε βήμα-βήμα στην παράνομη δράση.

Όλα ξεκίνησαν, όπως ισχυρίζεται, από μια ανάρτηση σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης με επαγγελματικά προφίλ. Ο ίδιος αναζητούσε τρόπους ενίσχυσης του εισοδήματός του ενόψει της επικείμενης αποστρατείας του. Τότε, όπως αναφέρει, δέχτηκε πρόταση συνεργασίας από εταιρεία που εμφανιζόταν ως συμβουλευτική με έδρα τη Μαλαισία. Η πρώτη «δουλειά» αφορούσε γεωπολιτικές αναλύσεις γενικού χαρακτήρα. Οι αμοιβές ήταν χαμηλές, περίπου 500 έως 600 ευρώ, και –όπως υποστηρίζει– δεν του προκάλεσαν υποψίες. Σταδιακά, όμως, η συνεργασία εξελίχθηκε, με τα αιτήματα να γίνονται πιο συγκεκριμένα και τις αμοιβές να αυξάνονται κατακόρυφα.

Από τις αναλύσεις στα απόρρητα έγγραφα

Σύμφωνα με τον σμήναρχο, αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη του, του ζητήθηκαν τεχνικά χαρακτηριστικά κρίσιμων στρατιωτικών συστημάτων. Οι μηνιαίες αμοιβές έφτασαν τις 5.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις καταβαλλόταν ποσό 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί ότι από ένα σημείο και μετά ένιωσε πιέσεις, ακόμη και απειλές, ενώ υποστηρίζει ότι όταν συνειδητοποίησε πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης, ήταν ήδη αργά. Το 2025 πραγματοποιήθηκε, όπως αναφέρει, και συνάντηση στον Πειραιά, σε γνωστό εστιατόριο, παρουσία του «Στίβεν» αλλά και μιας μυστηριώδους γυναίκας.

Η «γυναίκα-σκιά» και το ανώτερο επίπεδο

Η συγκεκριμένη γυναίκα θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο υψηλόβαθμο στην κατασκοπευτική πυραμίδα. Φέρεται να συμμετείχε σε συναντήσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στο εξωτερικό, γεγονός που έχει καταγραφεί και σε υλικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η έρευνα της ΕΥΠ και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας επεκτείνεται πλέον και σε απόστρατους αξιωματικούς που διατηρούν επαγγελματικές σχέσεις με την Κίνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ευρύτερο δίκτυο παρόμοιων επαφών. Ο σμήναρχος φέρεται να έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, 200 έως 300 ευρώ κάθε φορά, πηγαίνοντας μεταμφιεσμένος σε ΑΤΜ, ώστε να μην κινεί υποψίες. Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν ενδελεχώς το crypto wallet που εντοπίστηκε σε κινητό τηλέφωνο το οποίο χαρακτηρίζεται «παράνομο». Εξετάζεται αν υπήρχαν λογαριασμοί σε κινεζικές τράπεζες, καθώς και το πλήρες οικονομικό αποτύπωμα των συναλλαγών.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να φωτογράφιζε διαβαθμισμένα έγγραφα και, μέσω ειδικού κρυπτογραφημένου λογισμικού, να τα μετέτρεπε σε αρχεία που αποστέλλονταν απευθείας στο Πεκίνο. Οι κωδικοί πρόσβασης, σύμφωνα με την απολογία του, του είχαν δοθεί από τον ίδιο τον «Στίβεν», επιτρέποντάς του να διαχειρίζεται και τη μεταφορά χρημάτων. Οι έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την ανάλυση του λάπτοπ, των κινητών τηλεφώνων και των αποθηκευτικών μέσων του 54χρονου να θεωρείται κρίσιμη για την πλήρη χαρτογράφηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βασικό κίνητρο της δράσης του ήταν οικονομικό. Μια υπόθεση που, όπως εκτιμούν οι Αρχές, ξεκίνησε ως «αθώα» συνεργασία και εξελίχθηκε σε μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις κατασκοπείας των τελευταίων ετών.