Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η μεταλλική μπάλα του κανονιού, παραδόθηκε στις Αστυνομικές Αρχές

Μια μεταλλική σφαίρα βρήκε μια γυναίκα στην αυλή της στο χωριό Μάγειρας του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μπάλα κανονιού, που χρονολογικά παραπέμπει στην εποχή του 1800 στην Τουρκοκρατία και πιθανότατα στην περίοδο της Επανάστασης, όπου υπήρξαν πολλές μάχες στην ευρύτερη περιοχή.

Το συγκεκριμένο πολεμικό υλικό μιας άλλης εποχής, έφερε τις χαρακτηριστικές οπές, μέσα από τις οποίες γινόταν το γέμισμα με πυρίτιδα.

Η μεταλλική μπάλα του κανονιού, η οποία είναι ακίνδυνη, παραδόθηκε στις Αστυνομικές Αρχές.

Πηγή: ilialive.gr