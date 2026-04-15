Η ανακάλυψη έγινε στη Γαλλία, ενώ παρόμοιες γαλατικές ταφές έχουν εντοπιστεί στη Ντιζό από το 2024.

Με μια «μακάβρια» αποκάλυψη ήρθαν αρχαιολόγοι στην Γαλλία, όταν ανακάλυψαν σκελετούς κάτω από σχολικό συγκρότημα, θαμμένους σε μία ασυνήθιστη καθιστή στάση.

Σύμφωνα με το INRAP, το Εθνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Αρχαιολογίας της Γαλλίας, οι σκελετοί βρέθηκαν στον χώρο του σχολικού συγκροτήματος «Josephine Baker» στη πόλη Ντιζόν, περίπου 310 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισίου. Οι σκελετοί χρονολογούνται στη Γαλατική περίδο, κατά την οποία κελτικά φύλα κατοικούσαν στην περιοχή από τον 5ο αιώνα π.Χ μέχρι το 50 π.Χ.

Παρόμοιες γαλατικές ταφές έχουν εντοπιστεί στην περιοχή από το 2024, όταν οι ανασκαφές έφεραν στο φως 13 τάφους. Στη νεότερη έρευνα, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ακόμη πέντε έως έξι ταφές, εκ των οποίων τρεις φαίνεται να ευθυγραμμίζονται σε μια δεύτερη, παράλληλη διάταξη, ενισχύοντας την εικόνα ενός οργανωμένου ταφικού χώρου.

Φωτογραφικό υλικό από την ανασκαφή αποτυπώνει τη μεθοδική εργασία των ειδικών, καθώς αποκαλύπτουν προσεκτικά κυκλικούς λάκκους στο έδαφος, μέσα στους οποίους βρίσκονται οι σκελετοί. Όπως επισημαίνει το Inrap, οι νεκροί είχαν τοποθετηθεί σε καθιστή στάση στον πυθμένα των λάκκων, με την πλάτη να ακουμπά στον ανατολικό τοίχο και το σώμα στραμμένο προς τα δυτικά. Τα άνω άκρα ήταν τοποθετημένα κατά μήκος του κορμού, με τα χέρια κοντά στη λεκάνη ή τους μηρούς, ενώ τα πόδια εμφανίζονται έντονα λυγισμένα, συχνά με ασύμμετρο τρόπο.

Το μυστήριο γύρω από τις ταφές και οι εκτιμήσεις των αρχαιολόγων

Το μυστήριο εντείνεται από την απουσία κτερισμάτων ή προσωπικών αντικειμένων, με μοναδική εξαίρεση ένα μαύρο λίθινο βραχιόλι που χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ. Παράλληλα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι οι ταφές που είχαν εντοπιστεί το 2024 φέρουν σαφή ίχνη βίαιου θανάτου. Οι κακώσεις που παρατηρήθηκαν –όπως τομές σε οστά του άνω βραχίονα– υποδηλώνουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, σκόπιμη θανάτωση, ενώ σε μία περίπτωση καταγράφηκαν δύο χτυπήματα στο κρανίο από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα σπαθί.

Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική, τόσο λόγω του αριθμού των ταφών όσο και εξαιτίας της εξαιρετικής κατάστασης διατήρησης των σκελετικών καταλοίπων. Αν και ταφές σε καθιστή θέση έχουν καταγραφεί ήδη από τη Μεσολιθική εποχή, παραμένουν σπάνιες στην προϊστορία. Συνολικά, μόλις λίγες δεκάδες τέτοια παραδείγματα έχουν εντοπιστεί, συνήθως σε χώρους που σχετίζονται με ελίτ κατοικίες, ιερά ή λατρευτικές δραστηριότητες, και όχι σε κοινά νεκροταφεία.

Οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν την έρευνα, επιδιώκοντας να διευκρινίσουν την ταυτότητα των νεκρών και τον ρόλο τους στην κοινωνία της εποχής, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για πολεμιστές, μέλη ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων ή πρόσωπα με θρησκευτική σημασία.

Η συγκεκριμένη ανακάλυψη έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα στη Γαλλία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ο εντοπισμός αγχονών του 16ου αιώνα από το Inrap, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη δημόσια έκθεση καταδικασμένων κατά την περίοδο της Μεταρρύθμισης, καθώς και η ανακάλυψη ενός ναυαγίου, που φωτίζει περαιτέρω πτυχές της ιστορικής κληρονομιάς της χώρας.

Με πληροφορίες από New York Post