Έχει σημειωθεί μπλακ άουτ στην ευρύτερη περιοχή - Τι ώρα θα αποκατασταθεί η βλάβη.

Χωρίς ρεύμα είναι η περιοχή του Κρυονερίου εδώ και λίγη ώρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Διονύσου, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν μεταβεί άμεσα στο σημείο και πραγματοποιούν εργασίες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης, με στόχο την ταχύτερη επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Η αποκατάσταση της παροχής ρεύματος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός περίπου 90 λεπτών, εφόσον δεν προκύψουν επιπλοκές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η ανάρτηση του Δήμου Διονύσου

Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Κρυονερίου ότι λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης στην περιοχή, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ έσπευσε στο σημείο και πραγματοποιεί εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 90 λεπτών.

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