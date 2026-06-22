Το πύρινο μέτωπο εντοπίζεται σε δασική έκταση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη στο Ακραίφνιο Βοιωτίας. Το μέτωπο εντοπίζεται σε δασική έκταση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί άμεσα για την αντιμετώπισή της. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας για τον περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς. Η μεγάλη εναέρια και επίγεια κινητοποίηση δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για ταχεία οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο τον άμεσο έλεγχο του μετώπου, καθώς οι συνθήκες σε δασικές εκτάσεις καθιστούν κρίσιμη την έγκαιρη επέμβαση πριν η φωτιά λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 7 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Ήχησε 112

Λόγω της φωτιάς ήχησε 112 στα κινητά των κατοίκων για να είναι σε ετοιμότητα. Το μήνυμα ανέφερε «Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

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