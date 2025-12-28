Mega τζακ ποτ είχαμε απόψε από το τζόκερ το οποίο κλήρωσε το ποσό των 7 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 18, 21, 31, 38 και 42.
Τζόκερ ο αριθμός: 11.
Στην αποψινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ ένα δελτίο κερδίζει 100.000 ευρώ.
Δείτε τον πίνακα κερδών
Πληρωμή κερδών
Η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί.
Σημείωση: Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής, αλλοίωσης των στοιχείων ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτηση του αποδεικτικού από το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (Κ.Μ.Σ), δεν καταβάλλεται ποσό κέρδους ή άλλη αποζημίωση.