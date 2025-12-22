Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, μετά την ολοκλήρωση των Υγειονομικών εξετάσεων καθώς και των Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/22.2.2024, 10/29.2.2024 & 11/5.3.2024, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με τον ν.5003/2022 και το άρθρο 28 του ν.4765/2021, όπως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
Τονίζεται ότι:
Για τους υποψήφιους κατηγορίας ΠΕ οι λοιπές είκοσι μία (21) θέσεις εκ των διακοσίων οκτώ (208) θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, για τους υποψήφιους κατηγορίας ΤΕ οι λοιπές είκοσι επτά (27) θέσεις εκ των διακοσίων δεκαοκτώ (218) θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και οι λοιπές διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις εκ των επτακοσίων ογδόντα επτά (787) θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, θα καλυφθούν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων Υγειονομικών Εξετάσεων και Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, σε μεταγενέστερο χρόνο,
Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.