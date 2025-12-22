Ανακοινώθηκαν στο ΑΣΕΠ τα αποτελέσματα της δημοτικής αστυνομίας.

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, μετά την ολοκλήρωση των Υγειονομικών εξετάσεων καθώς και των Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/22.2.2024, 10/29.2.2024 & 11/5.3.2024, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με τον ν.5003/2022 και το άρθρο 28 του ν.4765/2021, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Τονίζεται ότι:

Για τους υποψήφιους κατηγορίας ΠΕ οι λοιπές είκοσι μία (21) θέσεις εκ των διακοσίων οκτώ (208) θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, για τους υποψήφιους κατηγορίας ΤΕ οι λοιπές είκοσι επτά (27) θέσεις εκ των διακοσίων δεκαοκτώ (218) θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας και οι λοιπές διακόσιες δώδεκα (212) θέσεις εκ των επτακοσίων ογδόντα επτά (787) θέσεων διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, θα καλυφθούν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων Υγειονομικών Εξετάσεων και Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, σε μεταγενέστερο χρόνο,

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε τα αποτελέσματα