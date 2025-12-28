Η ερώτηση δημοσιογράφου έγινε μετά τη νίκη των Μπακς επί των Μπουλς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε την ενόχλησή του με ερώτηση δημοσιογράφου, μετά τη νίκη των Μπακς επί των Μπουλς.

Το τελευταίο διάστημα εντείνονται οι φήμες για το αγωνιστικό μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και πιο συγκεκριμένα, πληθαίνουν τα σενάρια περί πιθανής μεταγραφής του στους New York Knicks. Μάλιστα, ο σταρ του NBA φάνηκε ενοχλημένος και από δημοσιεύματα τόσο εντός όσο και εκτός χώρας, που τον θέλουν να έχει προχωρήσει σε αγορά διαμερισμάτων στο Μπρούκλιν.

Αυτή τη φορά μετά το παιχνίδι κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στους δημοσιογράφους, ρωτήθηκε για το αν θέλει να μείνει στους Μπακς. «Μη μου κάνετε αυτήν την ερώτηση, είναι ασέβεια», απάντησε αρχικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκαθαρίζοντας ότι «είναι εδώ για τους Μπακς».

«Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ. Είναι ασέβεια προς τον εαυτό μου και τους συμπαίκτες μου. Φοράω αυτή τη φανέλα κάθε μέρα. Ασέβεια προς την ομάδα, το προπονητικό μου επιτελείο και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για μένα για να έρθουν εδώ και να πουν ''Δεν θέλω να είμαι εδώ''. Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ, φοράω τη φανέλα. Και όσο είμαι εδώ θα δίνω τα πάντα, ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα», επισήμανε μεταξύ άλλων.

{https://x.com/BucksLead/status/2005150561293816123}