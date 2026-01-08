«Δεν πρόκειται να ζητήσω ανταλλαγή. Δεν είναι στη φύση μου», είπε ο Αντετοκούνμπο.

Εν μέσω της έντονης φημολογίας για το μέλλον του στους Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι το σχέδιό του είναι να μείνει στο Μιλγουόκι για την υπόλοιπη καριέρα του και τόνισε ότι δεν πρόκειται να ζητήσει ανταλλαγή.

«Το σχέδιό μου είναι να είμαι εδώ για το υπόλοιπο της καριέρας μου. Αν δεν με θέλουν… δεν είμαι εγώ επικεφαλής. Είμαι υπάλληλος», δήλωσε ο Greek Freak στο «Athletic».

«Δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή που θα βγω και θα πω “θέλω ανταλλαγή”. Δεν είναι στη φύση μου», τόνισε σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ερωτηθείς για τις φήμες στο NBA ότι μπορεί τελικά να ζητήσει ανταλλαγή πριν από τη λήξη της προθεσμίας στις 5 Φεβρουαρίου.

Πάντως, κάποια στιγμή απάντησε ότι αυτό ισχύει σήμερα. «Το ίδιο ισχύει με τη σύζυγό μου. Μέχρι σήμερα είναι υπέροχη μητέρα και σύντροφος, με υποστηρίζει. αύριο μπορεί να ξυπνήσει και να πει “δεν το θέλω αυτό, δεν είμαι ερωτευμένη”», ανέφερε ως παράδειγμα.

Ωστόσο, υπογράμμισε: «Δεν πρόκειται (να πάω πουθενά). Έχω επενδύσει σε αυτή την ομάδα. Θέλω να την αλλάξω. Θέλω να παίξω καλό μπάσκετ, να είμαι υγιής. Θέλω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου. Θέλω να κερδίσω παιχνίδια».

Τόνισε επανειλημμένα ότι είναι αφοσιωμένος «όχι 100% αλλά ένα εκατομμύριο τις εκατό» στους συμπαίκτες του, στην ομάδα και την πόλη. «Δεν κοιτάζω δεξιά- αριστερά. Κοιτάζω μόνο στο επόμενο παιχνίδι, με τους Λέικερς, που θέλω να το κερδίσω», συμπλήρωσε.

Ακόμα, τόνισε ότι δεν μπορεί να ελέγξει τι λένε άλλοι άνθρωποι. «Μπορώ να ελέγξω μόνο ό,τι βγαίνει από το στόμα μου. Και δεν έχω δείξει καμία στιγμή ότι δεν έχω επενδύσει σε αυτή την ομάδα. Αν έχει υπάρξει στιγμή στο γήπεδο που το είδατε αυτό, “ω, ο Γιάννης δεν φαίνεται πλέον να θέλει να είναι σε αυτή την ομάδα” θέλω να μου το επισημάνετε», υπογράμμισε.