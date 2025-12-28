Η διακοπή της συναυλίας του συγκροτήματος Banda Entopica στη Φλώρινα από τον δήμαρχο Βασίλη Γιαννάκη είναι μια «ωμή, αυταρχική και βαθιά αντιδημοκρατική πράξη λογοκρισίας».

«Η αφωνία του κυβερνητικού εκπροσώπου, της εκπροσώπου τύπου αλλά και οι υποστηρικτικές τοποθετήσεις των Γεωργιάδη – Πλεύρη προς τον Δήμαρχο Φλώρινας είναι ενδεικτικές της κυβερνητικής θέσης. Να χαίρονται τον κ. Μητσοτάκη οι φιλελεύθεροι κεντρώοι που τον ψήφισαν» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

«Στην ανάρτηση του ο κ. Πλεύρης υιοθετώντας πλήρως την ανιστόρητη εμφυλιοπολεμική επιχειρηματολογία επιτίθεται στον Χρήστο Ράμμο και προσπαθεί να στήσει ένα πατριδοκάπηλο δίπολο. Είναι δυνατόν Υπουργός το 2025 να σχετικοποιεί την έννομη τάξη της χώρας; Είναι δυνατόν Υπουργός το 2025 να υπονοεί ότι υφίσταται κίνδυνος για την ανεξαρτησία της χώρας στα βόρεια σύνορα της; Είναι δυνατόν Υπουργός να υπονοεί ότι μπορούν να μη γίνονται σεβαστές οι διεθνείς συνθήκες; Τόσο απλά!» συνεχίζει.

«Η διακοπή της συναυλίας του συγκροτήματος Banda Entopica στη Φλώρινα από τον δήμαρχο Βασίλη Γιαννάκη είναι μια ωμή, αυταρχική και βαθιά αντιδημοκρατική πράξη λογοκρισίας, που μας γυρίζει σε εποχές που η χώρα πλήρωσε ακριβά και που υποτίθεται ότι έχουμε αφήσει πίσω. Όταν ένας αιρετός διακόπτει μια πολιτιστική εκδήλωση δηλώνοντας «στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια» και ρωτά «ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε σλάβικα;», δεν υπερασπίζεται την πατρίδα. Παραβιάζει θεσμούς, εκθέτει τη δημοκρατία και κανονικοποιεί τον αυταρχισμό» προσθέτει.

Και συμπληρώνει: «Η απαγόρευση τραγουδιών ως «αντεθνικών» είναι πρακτική αυταρχικών καθεστώτων μας γυρνάει στην περίοδο του εμφυλίου, του μετεμφυλιακού κράτους της Δεξιάς και της χούντας. Αυτά συμβαίνουν μόνο σε καθεστώτα, όπου η τέχνη περνά από ελέγχους «εθνικής καθαρότητας». Μπορούν αυτές οι πρακτικές να συμβαίνουν στην Ευρώπη; Η Φλώρινα, δυστυχώς, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο τέτοιων πρακτικών. Από τις επιθέσεις στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, πολλά χρόνια πριν, μέχρι σήμερα φαίνεται ότι κάποιοι ακραίοι δεν θέλουν να κάνουν ούτε βήμα μπροστά. Κάνει ζημιά στη Φλώρινα να παρουσιάζονται οι τοπικές του αρχές ως εχθροί της ελεύθερης καλλιτεχνικής δημιουργίας».

«Το τραγούδι που έπαιξε η Banda Entopica δεν μιλούσε για πατρίδες, αλλά για έναν έρωτα. Όπως ήταν αναμενόμενο, τη λογοκρισία έσπευσε να στηρίξει ο γνώριμος μηχανισμός των ακροδεξιών fake news. Το τραγούδι βαφτίστηκε «αλυτρωτικό», τα γεγονότα διαστρεβλώθηκαν και το ψέμα ανέλαβε δράση. Δεν είναι σύμπτωση. Η λογοκρισία δεν επιβιώνει χωρίς παραπληροφόρηση.

Καμία μορφή λογοκρισίας δεν είναι ανεκτή. Η δημοκρατία δεν αναστέλλεται επειδή κάποιος ενοχλήθηκε από ένα τραγούδι. Όποιος δεν αντέχει την ελευθερία της τέχνης, δεν αντέχει τη δημοκρατία, όποιος χρησιμοποιεί την εξουσία του για να φιμώσει καλλιτέχνες, δεν είναι απλώς επικίνδυνος — είναι βαθιά ακατάλληλος για δημόσιο αξίωμα» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.