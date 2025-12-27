Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Στο συμβάν που έλαβε χώρα στη Φλώρινα και σχετίζεται με τον Δήμαρχο ο οποίος δεν επέτρεψε σε μπάντα να τραγουδήσει σλαβόφωνο τραγούδι, αναφέρθηκε ο Χρήστος Ράμμος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως τονίζει ο ίδιος: «Σε μια σύγχρονη δημοκρατία και σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, όπως είμαστε στα χαρτιά και διεκδικούμε πάντα να είμαστε και στην καθημερινή πράξη [που είναι και το πιο δύσκολο], θα τραγουδούμε ό,τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε και θα λέμε ό,τι πιστεύουμε, ό,τι μας εκφράζει και ό,τι λαχταράει η καρδιά μας».

