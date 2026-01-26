Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του «Ντέμοκρατ».

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση του «Ντέμοκρατ» του Στέφανου Παραστατίδη, βουλευτή Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ, υπό την αιγίδα του Friedrich Ebert Stiftung (FES), με αντικείμενο τις σύγχρονες προκλήσεις της Δημοκρατίας. Η εκδήλωση εντάσσεται σε έναν κύκλο δημόσιων παρεμβάσεων που ξεκίνησε τον Ιούνιο στην Αθήνα και συνεχίστηκε τον Οκτώβριο στο Κιλκίς, με στόχο τη συζήτηση γύρω από τη Δημοκρατία και τον αυταρχισμό στη σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα.

Στην κατάμεστη αίθουσα του κινηματοθεάτρου Ολύμπιον, εκατοντάδες πολίτες παρακολούθησαν για περίπου πέντε ώρες παρεμβάσεις οργανωμένες σε δύο θεματικές ενότητες, με τίτλους «Η Δημοκρατία μετά την κάλπη» και «Η Δημοκρατία στην καθημερινότητα», καθώς και ένα debate με θέμα τη μετάβαση από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ομιλητές από την τοπική, ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκαν σε ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δικαιοσύνη, τις ανεξάρτητες αρχές, τη συμμετοχική και εσωκομματική δημοκρατία, καθώς και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η ενέργεια, το αστικό περιβάλλον και η στέγαση.

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Στέφανος Παραστατίδης αναφέρθηκε στη σύγκρουση δημοκρατίας και αυταρχισμού ως κεντρικό πολιτικό διακύβευμα, επισημαίνοντας τη σημασία των ισχυρών θεσμών έναντι της συγκέντρωσης εξουσίας και τον ρόλο της συλλογικής δράσης στη λειτουργία της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η μαζική συμμετοχή, ο διαδραστικός χαρακτήρας της εκδήλωσης και η έντονη παρουσία νέων ανθρώπων ανέδειξαν το αυξημένο ενδιαφέρον για τον δημόσιο διάλογο γύρω από τη Δημοκρατία.