Το Κίνημα Δημοκρατίας θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές ξεκαθάρισε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο Στέφανος Κασσελάκης στον Realfm 97,8, όπου τοποθετήθηκε για τις διεθνείς εξελίξεις, την εσωτερική πολιτική κατάσταση αλλά και το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα.

Με αφορμή το δυστύχημα στα Τρίκαλα, ο Στέφανος Κασσελάκης υπογράμμισε ότι «δεν είναι ανεκτό στη σημερινή εποχή να καταγράφεται τέτοια αύξηση στα εργατικά δυστυχήματα» και επισήμανε ότι πρόκειται για ζήτημα επαρκών ελέγχων, κανόνων ασφαλείας και θεσμικής αποτελεσματικότητας. Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στα επίσημα στοιχεία της περασμένης χρονιάς σημειώνοντας πως καταγράφηκε «μαύρο ρεκόρ» με πάνω από 200 θανάτους σε εργατικά δυστυχήματα, γεγονός που, όπως τόνισε, «αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες στο πεδίο της πρόληψης και της εφαρμογής των κανόνων».

Ο Στέφανος Κασσελάκης υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και επικαιροποίησης του νομοθετικού πλαισίου ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση και η λογοδοσία: «Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου» είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

«Το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτομαι είναι τους συγγενείς αυτών των γυναικών… Φαντάζεσαι να φεύγει συγγενής από το σπίτι για να πάει να δουλέψει τα ξημερώματα και να μην επιστρέφει;» διερωτήθηκε.

Κασσελάκης για διεθνείς εξελίξεις, Ευρώπη και εθνικά ζητήματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκροτήσει σαφή στρατηγική αυτοπροστασίας, να λειτουργεί με ενότητα και ταχύτητα, και να διαμηνύσει ότι θα προστατεύσει «και την τελευταία σπιθαμή των εδαφών της», κάτι που αφορά άμεσα και την Ελλάδα, υπογράμμισε ο Στέφανος Κασσελάκης και τόνισε ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί ενεργά τη φιλελεύθερη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και το διεθνές δίκαιο. Επισήμανε ακόμα πως «δεν υπάρχει περιθώριο κατευνασμού απέναντι σε αυταρχικές πρακτικές και επιθετικές συμπεριφορές».

Για τον ελληνοτουρκικό διάλογο και την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν υπογράμμισε ότι ο διάλογος είναι χρήσιμο εργαλείο υπό την προϋπόθεση ότι δεν οδηγεί σε αποσιώπηση προκλήσεων ή σε εξωραϊσμό ευθυνών, και ότι κάθε διαδικασία διαλόγου οφείλει να βασίζεται σε σαφή διεκδικητική στρατηγική και συνεπή προετοιμασία.

Κασσελάκης για προοδευτική διακυβέρνηση και εσωτερική πολιτική

Ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε ότι έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον πολιτικής απορρύθμισης και θεσμικής κόπωσης, με επαναλαμβανόμενες κυβερνητικές πρακτικές που δεν απέδωσαν για τη χώρα και τόνισε ότι απαιτείται βαθιά αλλαγή πολιτικού προσωπικού, κουλτούρας και προτεραιοτήτων, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα του κράτους και τη λογοδοσία.

Υπογράμμισε ακόμα ότι η διέξοδος δεν βρίσκεται στον λαϊκισμό «με οποιοδήποτε περιτύλιγμα», αλλά σε μια ρεαλιστική, εναλλακτική, προοδευτική πρόταση, η οποία:

- στα δικαιώματα και στα κοινωνικά ζητήματα θα στέκεται με συνέπεια «στη σωστή πλευρά της ιστορίας»,

- στην οικονομία θα συνδυάζει ενεργητικές δημόσιες πολιτικές με ένα πλαίσιο φιλικό προς την παραγωγή και την αγορά,

- στα εθνικά θέματα θα υπηρετεί σταθερά τα ελληνικά συμφέροντα, με καθαρό φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «υπάρχει ζωτικός χώρος» για αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι το Κίνημα Δημοκρατίας θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Για τα υπό διαμόρφωση πολιτικά εγχειρήματα, όπως το κόμμα Καρυστιανού δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί όταν αυτά συγκροτηθούν και παρουσιάσουν δημόσια τις θέσεις τους.