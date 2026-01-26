Ειδήσεις έκρυβαν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο του υπουργικού συμβουλίου.

Την επέκταση στο δικαίωμα επιστολικής ψήφο και στις εθνικές εκλογές ανακοίνωσε κατά την ομιλία του στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε πως προτείνει Ειδική Τριεδρική Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, ενώ το όριο εισόδου παραμένει στο 3%.

Ανέφερε πως αποτελεί αυτονόητη εθνική επιλογή πέρα από τα κομματικά τύχη και εξέφρασε την ελπίδα να αποτελέσει κοινή απόφαση όλου του πολιτικού κόσμου. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως θα έρθουν ρυθμίσεις για Κράτος πιο φιλικό στον πολίτη: «η αναμέτρηση με το «βαθύ κράτος», τη γραφειοκρατία και τις παθογένειες συνεχίζεται» πρόσθεσε.

Τέλος για τις αυξήσεις μισθών είπε «στο τέλος του μήνα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν στη μισθοδοσία τις μεγάλες μειώσεις φόρων που οδηγούν σε αύξηση των μισθών τους - ανάχωμα στην ακρίβεια που ταλανίζει όλες τις χώρες - μαγικες λύσεις δεν υπάρχουν, μόνο με στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος».