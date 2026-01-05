Η τέταρτη φάση προσλήψεων θα καλύψει ορισμένα από τα κενά με τις προβλέψεις να μην είναι ιδιαιτέρως αισιόδοξες.

«Ποδαρικό» στα σχολεία για το 2026 με νέο γύρο προσλήψεων αναπληρωτών καθώς όπως όλα δείχνουν σήμερα θα ανακοινωθούν τα ονόματα της τέταρτης φάσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ το Υπουργείο Παιδείας αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να ανακοινώσει ένα νέο γύρο προσλήψεων για να καλυφθούν τα κενά. Παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη προσληφθεί συνολικά 47.042 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, τα κενά δεν έχουν εξαλειφθεί. Σε πολλές περιπτώσεις τα κενά ανακυκλώνονται λόγω αδειών, παραιτήσεων ή αδυναμίας αποδοχής θέσεων σε απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και η γενικότερη στρατηγική που ακολουθεί για τη διαχείριση των κενών δείχνουν ότι δεν υπάρχει πρόθεση για μαζική ενίσχυση του προσωπικού μέσα στη σχολική χρονιά.

Η τέταρτη φάση προσλήψεων, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, θα καλύψει αποκλειστικά έκτακτες ανάγκες και θα πραγματοποιηθεί με τις περιορισμένες πιστώσεις που απομένουν.

Το χρονοδιάγραμμα της Δ φάσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες την Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέραςπου έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.

- Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

• Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.