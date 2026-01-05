Πότε θα ξανακλείσουν τα σχολεία και οι μαθητές θα ξεκουραστούν από τις σχολικές υποχρεώσεις, οι ημερομηνίες.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των μαθητών όλων των βαθμίδων στις τάξεις έχει ξεκινήσει καθώς την προσεχή Πέμπτη 8 Γενάρη θα χτυπήσει για πρώτη φορά το κουδούνι στα σχολεία για το 2026. Οι χριστουγεννιάτικες διακοπές ολοκληρώνονται και η εκπαιδευτική διαδικασία επανεκκινεί. Με το πρώτο κουδούνι του νέου έτους, τα σχολεία μπαίνουν ξανά σε κανονικούς ρυθμούς, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται άμεσα «ανάσες» ξεκούρασης και αποχής από τα μαθήματα.

Ο Ιανουάριος δεν περιλαμβάνει οριζόντια σχολική αργία για το σύνολο της χώρας. Η 30ή Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών) δεν αποτελεί πλέον ημέρα αργίας καθώς τα τελευταία χρόνια τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, με εορταστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στην Παιδεία και την προσφορά των Τριών Ιεραρχών, ενώ τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Πότε θα κλείσουν ξανά τα σχολεία

Η επόμενη αποχή από τα μαθήματα για όλους τους μαθητές έρχεται με την Καθαρά Δευτέρα που φέτος «πέφτει» την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου. Έως τότε, ενδεχόμενες αργίες αφορούν μόνο τοπικό επίπεδο, σε περιοχές όπου τιμάται ο πολιούχος Άγιος μέσα στον Ιανουάριο και εφόσον η εορτή πέφτει σε εργάσιμη ημέρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μαθητές της Αγίας Ευθυμίας Φωκίδας που θα κερδίσουν μια μέρα αργία λόγω της γιορτής του ομώνυμου Αγίου στις 20 Γενάρη ημέρα Τρίτη. Στις 23 Ιανουαρίου τιμάται ο Όσιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω που είναι ο πολιούχος στο Λιτόχωρο με τους μαθητές εκείνη την μέρα να χάνουν μάθημα και επειδή «πέφτει» Παρασκευή κερδίζουν και ένα τριήμερο ξεκούρασης! Με αυτά τα δεδομένα, ο πρώτος μήνας του 2026 κυλά χωρίς άλλες αργίες και διακοπές για τη μεγάλη πλειονότητα των μαθητών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην ομαλή επανεκκίνηση της σχολικής χρονιάς.