Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 658 εκπαιδευτικών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

(α) 387 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση ΕΔΩ

(β) 271 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση ΕΔΩ

Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπ/κούς δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη 109 θέσεων (εκ των οποίων 92 κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων). Για την πλήρωση των θέσεων αυτών θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 12 έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ο πίνακας για την Πρωτοβάθμια ΕΔΩ

Ο πίνακας για την Δευτεροβάθμια ΕΔΩ