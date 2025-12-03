«Σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Κατανοώ τη δυσαρέσκεια αγροτών που είδαν καθυστερήσεις στις πληρωμές», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής για το αγροτικό ζήτημα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «σε σχέση με το 2024 θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω, καθώς από 3,1 δισ. το 2024, φθάνουν τα 3,7 δισ. οι συνολικές πληρωμές».

«Διαχωρίζω απόλυτα εκείνους που δεν έχουν πληρωθεί λόγω διασταυρωτικών ελέγχων από εκείνους που δεν δικαιούνται την επιδότηση», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε πως «είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συντεταγμένο διάλογο – ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν την προσπάθειά τους – κι άλλες φορές έχουμε ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών».