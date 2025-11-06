Ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι, σε μια εποχή όπου η μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνεται, τα data centers μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά με τρόπο ανάλογο των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, παρουσίασε στο επιχειρηματικό φόρουμ της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνόδου το περίγραμμα ενός νέου σχεδίου για την ανάπτυξη Data Center στη Ρουμανία, το οποίο θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τις μονάδες παραγωγής ενέργειας της περιοχής.

Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα μελλοντικό μοντέλο όπου τα κέντρα δεδομένων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα διασυνδέονται και θα συνεργάζονται, αντανακλώντας τη στενή σύζευξη ενέργειας και τεχνολογίας στη νέα εποχή.

Ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι, σε μια εποχή όπου η μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνεται, τα data centers μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά με τρόπο ανάλογο των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Αναφέρθηκε επίσης στη διευρυμένη παρουσία της ΔΕΗ σε έξι χώρες —Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Ιταλία και Ελλάδα— επισημαίνοντας τις σημαντικές ευκαιρίες που δημιουργεί η ανάπτυξη της AI για ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη. «Παρακολουθούμε την επανάσταση της ΑΙ και εξετάζουμε πώς θα ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση από την περιοχή», σημείωσε, υπενθυμίζοντας το μεγάλο έργο του Data Center στην Κοζάνη.

Το μοντέλο της Κοζάνης, όπου η ΔΕΗ υλοποιεί παράλληλα επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, υδροηλεκτρικά και κέντρα δεδομένων, θα μπορούσε, όπως είπε, να αποτελέσει πρότυπο για άλλες χώρες στις οποίες η εταιρεία δραστηριοποιείται. Εξήγησε ότι για την υποστήριξη του νέου Data Center στην Κοζάνη δημιουργείται μια «κοιλάδα μοντέρνας παραγωγής ενέργειας» που θα λειτουργεί behind the meter, αποφεύγοντας επιβάρυνση στο δίκτυο. «Ονειρευόμαστε να επαναλάβουμε αυτό το μοντέλο και αλλού, καλύπτοντας τις ενεργειακές και ψηφιακές ανάγκες των πολιτών», τόνισε.

Ωστόσο, επεσήμανε και τις προκλήσεις της νέας εποχής, με κυριότερη την τεράστια ενεργειακή κατανάλωση των κέντρων δεδομένων, η οποία πρέπει να είναι και χαμηλού κόστους. Όπως ανέφερε, σήμερα στην Ευρώπη λειτουργούν data centers ισχύος 10–12 GW και αναμένεται να προστεθούν επιπλέον 20 GW τα επόμενα χρόνια, μια ζήτηση που απαιτεί νέα ηλεκτροπαραγωγή. «Άλλο να κατασκευάζεις ένα data center των 10–15 MW και άλλο να μιλάς για εγκαταστάσεις επιπέδου gigawatt, όπως αυτές που θα χρειαστούν τα επόμενα χρόνια», κατέληξε ο κ. Στάσσης.