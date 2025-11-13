Στόχος της δικηγορικής εταιρείας ΑΝΝΑ Α. ΚΟΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι η εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε οφειλέτη και η προστασία της ακίνητης περιουσίας του από πλειστηριασμούς, μέσα από ρεαλιστικές λύσεις.

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ολοένα το φαινόμενο οφειλετών οι οποίοι ενώ προχώρησαν σε νομικές ενέργειες που θεώρησαν συμφέρουσες, τελικά να βρίσκονται ξανά αντιμέτωποι με την αδυναμία πληρωμών και την απειλή της κατάσχεσης της ακίνητης περιουσίας τους.

Η πολυετής εμπειρία των νομικών συμβούλων της δικηγορικής εταιρείας ΑΝΝΑ Α. ΚΟΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ως νομικοί εκπρόσωποι εκατοντάδων οφειλετών, έχει αποδείξει πως πολλές φορές, ακόμα και η φαινομενικά σωστή επιλογή, μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο αν δεν υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός και έγκαιρη ενημέρωση.

Ενδεικτικές περιπτώσεις :

Απορριπτικές ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής

Πολλοί οφειλέτες έχουν επιλέξει να ασκήσουν ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, επιτυγχάνοντας προσωρινά την αναστολή εκτέλεσης αυτών.

Ωστόσο, όταν η ανακοπή τελικά απορρίπτεται, οι οφειλέτες βρίσκονται απροστάτευτοι καθώς οι διαδικασίες εκτέλεσης με την επιβολή κατάσχεσης ξεκινούν άμεσα. Στην πράξη, η προσωρινή αναστολή λειτουργεί ως ανάσα — όχι ως λύση.

Απορριπτικές ανακοπές κατά πλειστηριασμών

Αντίστοιχα, ανακοπές κατά πράξεων αναγκαστικής κατάσχεσης ή κατά προγραμμάτων πλειστηριασμού, όταν απορρίπτονται, αφήνουν τον οφειλέτη εκτεθειμένο στην άμεση συνέχιση της διαδικασίας. Πολλές φορές, η αναμονή της απόφασης οδηγεί σε εφησυχασμό, ενώ ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος του οφειλέτη.

Απορριπτικές εφέσεις βάσει του Νόμου 3869/2010

Δεν είναι λίγοι όσοι προσδοκούν στη «δεύτερη ευκαιρία» μέσω του Εφετείου, μετά από απορριπτική απόφαση υπαγωγής στον Ν. 3869/2010.

Όταν όμως η έφεση απορριφθεί, η απώλεια του καθεστώτος προστασίας συνεπάγεται ότι οι πιστωτές μπορούν να κινηθούν αμέσως, χωρίς κανένα νομικό εμπόδιο.

Καταβολή αυθαίρετων δόσεων

Πολλοί οφειλέτες, κυρίως από πιστωτικές κάρτες, επιλέγουν να καταβάλλουν μικρά ποσά, θεωρώντας ότι έτσι διατηρούν ενήμερη την οφειλή, κάτι το οποίο δεν ισχύει καθώς μόλις συμπληρωθεί τρίμηνη καθυστέρηση η σύμβαση θα καταγγελθεί και το σύνολο της οφειλής θα γίνει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό – υπέρμετρες δόσεις

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι οφειλέτες υπήχθησαν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και προχώρησαν σε ρύθμιση χωρίς ουσιαστικά ποσοστά διαγραφής. Αν οι δόσεις είναι υψηλές και μη ρεαλιστικές, η «ρύθμιση» μπορεί να μετατραπεί σε νέα παγίδα. Πριν την αποδοχή, πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά η βιωσιμότητα του προτεινόμενου σχεδίου.

Πώληση ακινήτου εντός προστασίας του Νόμου 3869

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οφειλέτες που βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας βάσει του Ν. 3869 επιθυμούν να πουλήσουν το ακίνητό τους για να αντιμετωπίσουν την αδυναμία πληρωμών. Εδώ απαιτείται εξαιρετικά προσεκτικός χειρισμός και επικοινωνία με το fund, καθώς η συναίνεσή του είναι απαραίτητη και η παραμικρή διαδικαστική παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε άρση της προστασίας.

Η πίεση των funds και η ανάγκη για δεύτερο πλάνο

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (funds), υπό την πίεση ξένων επενδυτών και εποπτικών αρχών, προχωρούν χωρίς καθυστέρηση σε εκτελέσεις και πλειστηριασμούς.

Γι’ αυτό, είναι κρίσιμο οι οφειλέτες να ενημερώνονται έγκαιρα για την πορεία των δικαστικών τους υποθέσεων και να έχουν σε συνεργασία με τον νομικό τους σύμβουλο έτοιμο ένα δεύτερο πλάνο - σχέδιο ενεργειών. Η νομική στρατηγική πρέπει να είναι ευέλικτη, όχι μονοδιάστατη.

Συμπερασματικά υπογραμμίζουμε ότι οι υποθέσεις χρεών είναι πολύπλοκες και απαιτούν εξατομικευμένη νομική προσέγγιση. Η έγκαιρη ενημέρωση, η σωστή αξιολόγηση των επιλογών και η διατήρηση εναλλακτικού σχεδίου δράσης αποτελούν τον μόνο ασφαλή δρόμο για την πραγματική προστασία του οφειλέτη.

Στόχος της δικηγορικής εταιρείας ΑΝΝΑ Α. ΚΟΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, μέσα από την 23ετή πορεία της στο Τραπεζικό Δίκαιο και στις ρυθμίσεις οφειλών, είναι η εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε οφειλέτη και η προστασία της ακίνητης περιουσίας του από πλειστηριασμούς, μέσα από ρεαλιστικές λύσεις, με απώτερο στόχο την προστασία του από καταχρηστικές πρακτικές και την επανένταξή τους στην οικονομική ζωή.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οφειλές σας και τρόπους απαλλαγής από αυτές, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 8250 008 ή να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στο korakilaw.gr.