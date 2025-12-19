Ρύθμιση για κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά των προβάτων.

Ψηφίστηκε από τη Βουλή, με αυξημένη πλειοψηφία, ρύθμιση που προβλέπει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από την ευλογιά των προβάτων.

Με την τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θεσπίζεται η αναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων και αποβολών. Σκοπός είναι να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος, προκειμένου να αποκατασταθεί σταδιακά η παραγωγική δραστηριότητα και να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στην αιγοπροβατοτροφία, χωρίς πρόσθετες πιέσεις σε μια ήδη επιβαρυμένη οικονομικά περίοδο.

«Η ρύθμιση έρχεται να προστεθεί στο πλέγμα των μέτρων στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου, όπως οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, η κάλυψη δαπανών για ζωοτροφές και η οικονομική ενίσχυση λόγω απώλειας εισοδήματος», αναφέρει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.