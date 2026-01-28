Υπάρχει μουρμούρα σε κυβερνητικούς κύκλους ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού και ενδεχομένως απροθυμία...

Δεν είναι τυχαίες οι Περιφέρειες (Κεντρικής και Αν. Μακεδονίας, Δ. Ελλάδας και Θεσσαλίας) που κλήθηκαν να μετέχουν στην σύσκεψη που συγκάλεσε στο Μαξίμου ο πρωθυπουργός για την ευλογιά. Εδώ και καιρό υπάρχει μουρμούρα σε κυβερνητικούς κύκλους ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού και ενδεχομένως απροθυμία από κάποιες Περιφέρεις να εφαρμόσουν πιστά τα πρωτόκολλα για την εξάλειψη της ζωονόσου.

Γιατί απαιτούνται σοβαροί έλεγχοι στα σφαγεία και κυνήγι όσων κάνουν παράνομους εμβολιασμούς. Μέτρα που φέρνουν τις αρχές αντιμέτωπες πολλές φορές με το πελατειακό σύστημα και εν δυνάμει ψηφοφόρους τους.

