Μητσοτάκης, Παραστατίδης και «πλαγιαρισμός»

Ο τομεάρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Κιλκίς, Στέφανος Παραστατίδης, με μια εκτενή ανάρτηση, θυμίζει στον Πρωθυπουργό τι έχει προηγηθεί και του συνιστά να αποφεύγει τη λογοκλοπή («πλαγιαρισμό») γιατί συνεπάγεται αυστηρή τιμωρία.

Η έμφαση με την οποία ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση σε διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο και την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων ήταν παράδοξη για όποιον γνωρίζει ότι στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής έχει συμφωνηθεί μια τέτοια διαβούλευση με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα σαν να μην είχε προηγηθεί η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σαν να μην είχε συζητηθεί κοινοβουλευτικά, σαν να μην έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗ

«Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ότι θα πάρει πρωτοβουλία εθνικού διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο και την αντικατάσταση του συστήματος των Πανελλαδικών εξετάσεων. Μας εξήγησε δε, ότι το λύκειο λειτουργεί πλέον ως προθάλαμος για το πανεπιστήμιο και κάλεσε την αντιπολίτευση να εγκαταλείψει την αρνητική της στάση και να συμβάλλει σε αυτή την μεταρρύθμιση!

Κάποιος ας ενημερώσει στο αυτί τον κ. Μητσοτάκη ότι η απόφαση για εθνικό διάλογο έχει ήδη παρθεί στις 08/07/2025 στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης (πλην ΚΚΕ).

Κάποιος ας ενημερώσει στο αυτί τον κ. Μητσοτάκη ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν αυτό που κατέθεσε αίτημα σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για την έναρξη Εθνικού Διαλόγου για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο στις 03/06 και έγινε αποδεκτό από τον πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων (10/06).

Κάποιος ας ενημερώσει στο αυτί τον κ. Μητσοτάκη ότι στην πρότασή μας για εθνικό διάλογο δεν ήταν ιδιαιτέρως ένθερμη και άμεση η ανταπόκριση από την κυβέρνηση, κάτι που οδήγησε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και βουλευτή της ΝΔ κ. Στεφανάδη να γράψει στην απαντητική του επιστολή πως: «Είμαι σε επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας ( που προφανώς θα πρέπει να συμμετέχει ) και αναμένω απάντηση».

Κάποιος ας ενημερώσει στο αυτί τον κ. Μητσοτάκη ότι ο τίτλος «Κάλεσμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση για το Εθνικό Απολυτήριο» που τρέχει, παντού, ως ρουλεμάν σήμερα στα ΜΜΕ, τον εκθέτει ακόμη περισσότερο καθώς δεν τον παρουσιάζει ως μεταρρυθμιστή αλλά ως κατεργάρη.

Αν ο κ. Μητσοτάκης ήταν φοιτητής και κατέθετε την πρότασή του αυτή ως εργασία, θα είχε αξιολογηθεί και κοπεί ως «πλαγιαρισμός» (plagiarism), δηλαδή ως αντιγραφή κειμένου χωρίς να έχει αναφερθεί η πηγή από όπου αντλήθηκαν οι πληροφορίες (η ελληνική λέξη είναι λογοκλοπή).

Η χρήση λογοκλοπής από φοιτητές, σύμφωνα με το ν.4957/2022 της κ. Κεραμέως επιφέρει σοβαρές κυρώσεις έως και την αποβολή τους από το πανεπιστήμιο ή τον αποκλεισμό τους από ένα μάθημα.

Και επειδή αυτή η κυβέρνηση ρέπει προς την αυστηροποίηση των ποινών, είμαι βέβαιος ότι οι ψηφοφόροι θα λάβουν -εξίσου αυστηρά- υπόψη τους τη χρήση λογοκλοπής από τον κ. Μητσοτάκη στις επόμενες εθνικές εκλογές».

A.Σ.