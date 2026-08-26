«Όσοι αποχώρησαν, οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες με τις οποίες εξελέγησαν, με τα ψηφοδέλτια και τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ», αναφέρει η Κουμουνδούρου.

Συνεδρίασε χθες, Τρίτη (25/8), σε θετικό κλίμα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, εγκαινιάζοντας τη νέα περίοδο επανεκκίνησης του κόμματος. Κατά τη συνεδρίαση έγινε αποτίμηση των πολιτικών εξελίξεων, της πορείας υλοποίησης της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της 23ης Ιουλίου και του σχεδιασμού του κόμματος για τη νέα πολιτική περίοδο, με πρώτο μεγάλο ορόσημο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη συνεδρίαση έγιναν αναλυτικές τοποθετήσεις από τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας σε σχέση με τον τομέα ευθύνης τους, πλήρης ενημέρωση για τις δραστηριότητες, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και αναλυτική εισήγηση της νέας ηγεσίας του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

«Ο μήνας που μεσολάβησε επιβεβαίωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ διαθέτει πολιτικές αντοχές, οργανωτική υποδομή, κοινωνικές αναφορές και σημαντικό απόθεμα προγραμματικών επεξεργασιών. Ακυρώσαμε την εικόνα ενός κόμματος σε αποσύνθεση και χωρίς δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης. Το σχέδιο σίγασης και διάλυσης κατέρρευσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ επανήλθε στην πολιτική συζήτηση, ανέλαβε πρωτοβουλίες και έθεσε ζητήματα στη δημόσια ατζέντα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

«Αναδείξαμε με επάρκεια κρίσιμα ζητήματα και χαράξαμε καθαρές πολιτικές διαχωριστικές γραμμές. Ανοίξαμε τη συζήτηση για την επιστροφή της ΔΕΗ υπό ισχυρό δημόσιο έλεγχο και συνδέσαμε την ενεργειακή πολιτική με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Υπερασπιστήκαμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και το άρθρο 16 απέναντι στην κυβερνητική επιλογή της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης. Αναδείξαμε τη στεγαστική κρίση και καταθέσαμε μια διαφορετική κατεύθυνση, με αύξηση της προσφοράς και κατασκευή νέων κατοικιών. Έχουμε έτοιμη την πρότασή μας για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Ανοίξαμε, επίσης, τη συζήτηση και θέσαμε στην ατζέντα την πρόωρη αποπληρωμή των 13 δισ. ευρώ φθηνού δημόσιου χρέους. Θέσαμε το πραγματικό πολιτικό ερώτημα: πού πρέπει να κατευθύνει η χώρα τις χρηματοδοτικές της δυνατότητες; Στην πρόωρη εξόφληση φθηνού χρέους ή στη δημιουργία κοινωνικού και παραγωγικού κεφαλαίου, στη στέγη και στην οικονομική θωράκιση της χώρας;

Παρεμβήκαμε στην ακρίβεια επαναφέροντας συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε ήδη καταθέσει. Αναδείξαμε τις επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων αλλαγών στους πόρους της ΚΑΠ και της πολιτικής συνοχής για τις ελληνικές περιφέρειες. Παρεμβήκαμε στις πυρκαγιές και στην πολιτική προστασία, στα ελληνοτουρκικά και στις διεθνείς εξελίξεις, στο ακτοπλοϊκό, στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στη διαφάνεια. Δεν παρακολουθήσαμε απλώς την επικαιρότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις την τροφοδοτήσαμε με δικές μας πρωτοβουλίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ απέδειξε ότι μπορεί να παράγει πολιτική, να ανοίγει μέτωπα, να καταθέτει εφαρμόσιμες λύσεις και να διαμορφώνει τη δημόσια ατζέντα, αντί να ετεροκαθορίζεται από αυτήν.

Ανασυγκρότηση και εκλογική ετοιμότητα

Παράλληλα προχωρήσαμε στην οργανωτική ανασυγκρότηση. Αναδιοργανώσαμε την Κοινοβουλευτική Ομάδα, συγκροτήσαμε τα Περιφερειακά Όργανα, ενεργοποιήσαμε το δίκτυο Περιφερειακών και Οργανωτικών Υπευθύνων και ξεκινήσαμε τη διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Οι Νομαρχιακές Επιτροπές καταθέτουν ήδη προτάσεις υποψηφίων. Ανασυγκροτήσαμε επίσης το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, με τον Χριστόφορο Βερναρδάκη στην προεδρία και τον Παναγιώτη Κορμά στη θέση του διευθυντή. Το Ινστιτούτο καλείται να ενισχύσει την παραγωγή πολιτικής, την επιστημονική τεκμηρίωση και τον διάλογο με την επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα ανασυγκροτούμε την «Αλληλεγγύη για Όλους», ώστε να ενισχύσουμε την κοινωνική παρουσία και τα δίκτυα αλληλεγγύης του κόμματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και εγγυόμαστε τη συντεταγμένη και συλλογική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ.

Επαναλαμβάνουμε παράλληλα τη θέση μας για τους βουλευτές που αποχώρησαν. Η πολιτική διαφοροποίηση αποτελεί δικαίωμα. Όσοι όμως αποχώρησαν, οφείλουν να παραδώσουν τις έδρες με τις οποίες εξελέγησαν, με τα ψηφοδέλτια και τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ. Η διατήρησή τους τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο τα σενάρια ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και καταστολής της κοινοβουλευτικής του δύναμης. Δεν θα απαντήσουμε με προσωπικές αντιπαραθέσεις. Θα απαντήσουμε με πολιτική, πρόγραμμα και κοινωνική παρουσία.

Η ΔΕΘ αποτελεί το πρώτο μεγάλο ορόσημο. Από σήμερα μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου θα ξεδιπλώσουμε σταδιακά τον πλήρη προγραμματικό μας εξοπλισμό: ακρίβεια και πραγματικό εισόδημα, δημόσια ΔΕΗ, στέγη, ιδιωτικό χρέος, φορολογία, εργασία, κοινωνικό κράτος, υγεία, παιδεία, παραγωγική και περιφερειακή ανάπτυξη, δημοκρατία και θεσμοί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ θα συμμετάσχει μαζικά στην προγραμματισμένη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη. Στη ΔΕΘ θα προσέλθουμε με πλήρη, εφαρμόσιμη και κοστολογημένη πρόταση. Με σαφή απάντηση για το τι προτείνουμε, πώς εφαρμόζεται, πώς χρηματοδοτείται και ποιους ωφελεί.

Πολιτικές συνεργασίες

Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ θα συνεργαστεί με όσους θέλουν και μπορούν να συμβάλουν στην αναγκαία αντεπίθεση της σύγχρονης Αριστεράς. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε συγκεκριμένα πάνω σε κοινές δεσμεύσεις για την οικονομία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, τη δημοκρατία, το δημόσιο πανεπιστήμιο, τα δημόσια αγαθά και την εξωτερική πολιτική. Δεν περιμένουμε όμως τις αποφάσεις άλλων. Σε κάθε περίπτωση, επιταχύνουμε τη δική μας πολιτική, προγραμματική, οργανωτική και εκλογική προετοιμασία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ απέδειξε ότι είναι ανθεκτικός. Μετατρέπουμε την ανθεκτικότητα σε πολιτική πρωτοβουλία, κοινωνική παρουσία και προγραμματική υπεροχή. Εγγυόμαστε τη συντεταγμένη πορεία του κόμματος. Η Πολιτική Γραμματεία δίνει εντολή στην Εκλογική Επιτροπή να επιταχύνει την προετοιμασία για την εκλογική μάχη μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Οι οργανώσεις ενεργοποιούνται. Οι δομές παραγωγής πολιτικής, τεκμηρίωσης, κοινωνικής παρέμβασης και επικοινωνίας ανασυγκροτούνται. Το πρόγραμμα ξεδιπλώνεται σε όλη τη χώρα.