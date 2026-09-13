Μάχη για δυο την Κυριακή 13/9.

Οι ψηφοφόροι στη Σουηδία προσέρχονται στις κάλπες για μια εξαιρετικά αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση, η οποία θα οδηγήσει είτε στην είσοδο της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση για πρώτη φορά είτε στην επιστροφή της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης στην εξουσία.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, ήταν από τους πρώτους που ψήφισαν, μετά το άνοιγμα των εκλογικών τμημάτων στις 08:00 το πρωί της Κυριακής, τοπική ώρα. Η 59χρονη, η οποία το 2021 έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Σουηδίας, ψήφισε μαζί με τον σύζυγό της σε σχολείο στον δήμο Νάκα, νότια της Στοκχόλμης, όπου κατοικεί.

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Οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις έδιναν επί μακρόν άνετο προβάδισμα στα τέσσερα κόμματα του αριστερού συνασπισμού της έναντι της τετρακομματικής συμμαχίας του συντηρητικού πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, στην οποία συμμετέχουν οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες.

Ωστόσο, η διαφορά μειώθηκε σημαντικά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας. «Τώρα εναπόκειται στον σουηδικό λαό να αποφασίσει ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρει η χώρα μας. Θα έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία θα κυριαρχούν πλήρως οι Σουηδοί Δημοκράτες; Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στη Σουηδία; Ή θα έχουμε μια κυβέρνηση υπό την ηγεσία μου, η οποία θα οδηγήσει τη Σουηδία με ένα νέο πνεύμα συνεργασίας;» δήλωσε η Άντερσον στους δημοσιογράφους μετά την ψηφοφορία όπως μεταφέρει το Al Jazeera. Το κόμμα της έχει δεσμευτεί να ενισχύσει το κοινωνικό κράτος και να βοηθήσει τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος ζωής.

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Ο Κρίστερσον διεκδικεί δεύτερη θητεία

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον διεκδικεί δεύτερη τετραετή θητεία στην ηγεσία της χώρας, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυβερνά τη Σουηδία από το 2022, επικεφαλής ενός τρικομματικού κεντροδεξιού συνασπισμού. Για να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, στηρίζεται στην εξωτερική υποστήριξη των Σουηδών Δημοκρατών, ενός ακροδεξιού κόμματος που αντιτίθεται στη μετανάστευση και έχει κινηθεί προς τον κεντρικό πολιτικό χώρο.

Εάν ο δεξιός συνασπισμός επανεκλεγεί, οι Σουηδοί Δημοκράτες αναμένεται να αναλάβουν υπουργικές θέσεις στην επόμενη κυβέρνηση. Οι Σουηδοί Δημοκράτες, κόμμα με νεοναζιστικές ρίζες, συγκέντρωσαν το 20,5% των ψήφων στις εκλογές του 2022, αναδεικνυόμενοι στο μεγαλύτερο κόμμα της δεξιάς.

Ο Κρίστερσον ανακοίνωσε τον Απρίλιο ότι το συντηρητικό κόμμα του, οι Μετριοπαθείς, θα επέτρεπε τη συμμετοχή τους στην κυβέρνηση εφόσον η δεξιά εξασφάλιζε την πλειοψηφία. Ωστόσο, ο ίδιος θα παρέμενε πρωθυπουργός, ακόμη και αν οι Σουηδοί Δημοκράτες αναδεικνύονταν ισχυρότερο κόμμα.

Τα εκλογικά τμήματα κλείνουν στις 20:00 τοπική ώρα, οπότε αναμένεται να δημοσιευτούν τα exit polls, ενώ τα πρώτα αξιόπιστα αποτελέσματα αναμένονται αρκετές ώρες αργότερα. Περίπου οκτώ εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου, σε μια χώρα 10,6 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου η εκλογική συμμετοχή ξεπερνά συχνά το 80%. Περίπου οι μισοί ψηφοφόροι έχουν ήδη ψηφίσει μέσω της διαδικασίας πρόωρης ψηφοφορίας.