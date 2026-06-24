Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά την εξαφάνιση του 17χρονου Κωνσταντίνου και του 16χρονου Μοχάμεντ.

Δύο αγόρια ηλικίας 17 και 16 ετών εξαφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Το απόγευμα της περασμένης Πέμπτη 18/06/2026, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Νίκαιας, ο 17χρονος Κωνσταντίνος Δ.. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντίνος Δ. έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε σκούρο τζιν παντελόνι, λευκή μπλούζα, γαλάζια αθλητικά παπούτσια με άσπρη λεπτομέρεια και κρατούσε μαύρο τσαντάκι. Ο 17χρονος φοράει επίσης σκουλαρίκι στο αριστερό αυτί.

Και δεύτερη εξαφάνιση ανηλίκου

Επίσης το βράδυ της Τρίτης 23/06/2026, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Κυψέλης, ο 16χρονος Μοχάμεντ Μοχάμεντ από την Αίγυπτο. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 24/06/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο 16χρονος έχει ύψος 1.55 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια ενώ είναι άγνωστο τι φορούσε όταν εξαφανίστηκε.

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Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.