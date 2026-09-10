Σε ό,τι αφορά τις καταβολές χρημάτων, η ΔΥΠΑ υπογραμμίζει ότι αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου και τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις.

Η ΔΥΠΑ σε ανακοίνωσή της απαντά στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατίας» για την αποπεράτωση του νέου κτηρίου της Κεντρικής Διοίκησης. Η ΔΥΠΑ χαρακτηρίζει το δημοσίευμα «ψευδές» και υποστηρίζει ότι όλες οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου έχουν πραγματοποιηθεί με πλήρη τήρηση του προβλεπόμενου θεσμικού πλαισίου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι εργασίες στο νέο κτήριο συνεχίζονται κανονικά, ενώ παραθέτει έξι δεδομένα προκειμένου να αποκατασταθεί η πραγματική εικόνα για την πορεία και τη χρηματοδότηση του έργου.

1. Καθόλα νόμιμη η διαδικασία

Για το έργο πραγματοποιήθηκαν δύο δημόσιοι μειοδοτικοί διαγωνισμοί. Το έργο έχει εξεταστεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου Ανάκαμψης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας



2. Το τίμημα αφορά το σύνολο του κόστους αποπεράτωσης του κτηρίου

Η σύμβαση αφορά την απόκτηση αποπερατωμένου κτιρίου, προσαρμοσμένου στις λειτουργικές ανάγκες της ΔΥΠΑ, μαζί με τις απαιτούμενες κατασκευαστικές εργασίες, τις ειδικές τεχνικές παρεμβάσεις, τον εξοπλισμό και την ενεργειακή πιστοποίηση κατά LEED.

3. Η καταβολή των χρημάτων γίνεται σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου



Οι καταβολές πραγματοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου και τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις.

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4. Το έργο προχωρά κανονικά

Η ΔΥΠΑ έχει συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση του έργου. Μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2026 το Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας ενέκρινε νέα πρακτικά και παραδοτέα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

5. Οι εργασίες πραγματοποιούνται βάσει ισχύουσας διοικητικής πράξης

Για το κτίριο έχει εκδοθεί πράξη της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, με ισχύ έως τις 25 Μαΐου 2027. Με αυτή νομιμοποιούνται οι εργασίες που είχαν εκτελεστεί και εγκρίνεται η συνέχιση των εσωτερικών διαρρυθμίσεων και της διαμόρφωσης των όψεων.

6. Καμία επιβάρυνση των Ελλήνων φορολογούμενων

Το έργο παραμένει υπό την «ομπρέλα» της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και καμία επιβάρυνση δεν προκύπτει για τους Έλληνες φορολογούμενους. Όπως επισημαίνει η ΔΥΠΑ «Σε πείσμα των προπαγανδιστικών μηχανισμών που ανακαλύπτουν καθημερινά σκάνδαλα σε νόμιμες διαδικασίες, οι εργασίες στο νέο κτήριο της Κεντρικής Διοίκησης της ΔΥΠΑ προχωρούν κανονικά με έλεγχο, διαφάνεια και πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.»