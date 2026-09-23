Τι αναφέρει η κοινή δήλωση που υπέγραψαν Νίκος Δένδιας, Ασράφ Σαλέμ Ζαχέρ και Βασίλης Πάλμας.

Τη σημασία της ενίσχυσης των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για την υποστήριξη της συλλογικής ικανότητας για ταχεία και ενιαία αντίδραση σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών τονίζουν, σε Κοινή Δήλωση που υπέγραψαν χθες, 22 Σεπτεμβρίου 2026, στο Κάιρο, ο υπουργός Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής και αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, στρατηγός Ασράφ Σαλέμ Ζαχέρ, και ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας.

Η Κοινή Δήλωση υπεγράφη κατά την 6η Τριμερή Συνάντηση των υπουργών Άμυνας των τριών κρατών.

Στην Κοινή Δήλωση υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι υπουργοί αξιολόγησαν και εξέτασαν τις εξελίξεις, το περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας και τις απειλές που προκύπτουν από ένοπλες συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον έδωσαν έμφαση στη συνέχιση των προσπαθειών για την ανάπτυξη στρατιωτικού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών με κοινό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για την αντιμετώπιση των απειλών, υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο τις προσπάθειες περιφερειακής ανάπτυξης.

Στην Κοινή Δήλωση αναφέρεται ότι υπήρξε σύμπτωση απόψεων σχετικά με τη σημασία της ενίσχυσης των κοινών πλαισίων προστασίας για τις γραμμές εφοδιασμού, τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και τις υπεράκτιες ενεργειακές υποδομές στην Ανατολική Μεσόγειο έναντι διαφόρων απειλών, ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων συνθηκών που αφορούν την περιοχή.

Τα τρία μέρη, προστίθεται στην ανακοίνωση, επιβεβαίωσαν ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός συνεργασίας χρησιμεύει ως πυλώνας για την περιφερειακή σταθερότητα και βασίζεται στην ειλικρίνεια, τη δέσμευση για καλή γειτονία και την προστασία της περιφερειακής ασφάλειας στο πλαίσιο της τήρησης του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), άλλων σχετικών συμφωνιών, κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αρχών του σεβασμού της κρατικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις, απαλλαγμένων από διεθνή/περιφερειακό ανταγωνισμό και πόλωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι υπουργοί Άμυνας των τριών χωρών εξέφρασαν την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών και του συντονισμού των θέσεών τους για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών προκλήσεων/απειλών ασφάλειας, με κυριότερες την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την καταπολέμηση όλων των μορφών λαθρεμπορίου, της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και του οργανωμένου εγκλήματος καθώς και την εξασφάλιση της υσιπλοΐας, γεγονός που επιβάλλει περαιτέρω ευθύνες για τον συντονισμό και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Δεν παρέλειψαν να εξάρουν τα αποτελέσματα που πέτυχαν οι δυνάμεις που συμμετείχαν στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, με κορυφαία την άσκηση «Μέδουσα», η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση του επιχειρησιακού συντονισμού και της ετοιμότητας μάχης για την αποτροπή όλων των μορφών κοινών απειλών.

Τόνισαν, επίσης, τη σημασία και τη συλλογική ευθύνη της διεθνούς κοινότητας να συνεργαστεί για την αποκλιμάκωση των τρεχουσών εντάσεων στην περιοχή, την αναγκαιότητα άμεσης παύσης των ένοπλων συγκρούσεων και την επίλυση των κρίσεων με πολιτικά μέσα ώστε να αποφευχθεί η επέκταση των συγκρούσεων και των γεωγραφικά και χρονικά εκτεταμένων αντιπαραθέσεων που βλάπτουν ολόκληρο τον κόσμο.

Επανεπιβεβαίωσαν, δε, τη δέσμευση των τριών χωρών να διατηρήσουν εποικοδομητικό διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την εξυπηρέτηση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε, τονίζεται στην Κοινή Δήλωση, η σημασία της ενίσχυσης των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για την υποστήριξη της συλλογικής ικανότητας για ταχεία και ενιαία αντίδραση σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις σχετικά με πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών.

Επίσης, συμφωνήθηκε, η εντατικοποίηση της επικοινωνίας, της διαβούλευσης και της ανταλλαγής πληροφοριών και αξιολογήσεων καθώς και ο συντονισμός των κοινών δυνατοτήτων κατά τρόπο ανάλογο με τη σοβαρότητα των τρεχουσών και μελλοντικών στρατιωτικών απειλών και προκλήσεων ασφαλείας σε περιφερειακό επίπεδο.

Τέλος, συμφωνήθηκε, η διεξαγωγή της επόμενης συνεδρίασης του μηχανισμού διαλόγου των υπουργών 'Αμυνας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα εντός του 2027.

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της Κοινής Δήλωσης στην αγγλική γλώσσα:

«LT. General Ashraf Salem Zaher, Commander-in-Chief of the Armed Forces, Minister of Defense and Military Production of the Arab Republic of Egypt Mr. Vasilios Palmas, Minister of Defense of the Republic of Cyprus and Mr. Nikolaos Dendias, Minister of National Defense of the Hellenic Republic; met in Cairo on (September 22, 2026), within the framework of the trilateral dialogue mechanism among the defense ministers of the three countries, aimed at developing joint military cooperation relations.

The Ministers reviewed developments in the regional security environment, threats arising from armed conflicts, and respective assessments and visions in this regard. They emphasized continuing efforts to develop military coordination and cooperation among the armed forces of the three countries and working jointly to enhance security and stability in the Eastern Mediterranean region to counter threats, thereby supporting regional development efforts.

Views aligned on the importance of strengthening joint protection frameworks for supply lines, gas fields, and offshore energy infrastructure in the Eastern Mediterranean against various threats, particularly in light of recent circumstances surrounding the region.

The three parties affirmed that this cooperation mechanism serves as a pillar for regional stability based on openness, commitment to good neighborliness, and safeguarding regional security within the framework of adherence to the United Nations Charter, the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), other relevant agreements, rules of international law, and the principles of respecting state sovereignty, territorial integrity, and non-interference in internal affairs, free from international/regional competition and polarization.

The Defense Ministers of the three countries expressed the need to intensify efforts and coordinate positions to confront transboundary security challenges/threats, foremost of which are counterterrorism, combating all forms of smuggling, irregular migration, human trafficking, and organized crime, in addition to securing maritime navigation - imposing further responsibilities for coordination and cooperation to face these challenges.

The Ministers praised the results achieved by the forces participating in the joint military exercises, foremost of which is Exercise "Medusa", which contributes to enhancing operational coordination and combat readiness to deter all forms of shared threats.

They also emphasized the importance and collective responsibility of the international community to cooperate in de-escalating current tensions in the region, the necessity of an immediate cessation of armed conflicts, and resolving crises through political means - avoiding the expansion of conflict and geographically and temporally extended confrontations that harm the entire world. They reaffirmed the commitment of the three countries to maintaining constructive dialogue with all concerned parties to serve regional security and stability.

In this context, it was agreed to:

The importance to strengthening military and defense cooperation frameworks to support the collective capacity for a rapid and unified response to any future developments regarding threat sources of all kinds against the three countries.

Intensify communication, consultation, and exchanged information and assessment, as well as coordinate joint capabilities in a manner commensurate with the gravity of current and future military and security threats and challenges at the regional level.

Hold the next meeting of the dialogue mechanism of the defense ministers of the Arab Republic of Egypt, the Republic of Cyprus, and the Hellenic Republic in Greece during 2027».