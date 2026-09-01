Το πρώτο Skoda Octavia της σύγχρονης εποχής πέρασε από τη γραμμή παραγωγής στο Mladá Boleslav στις 3 Σεπτεμβρίου 1996.

Η Skoda Auto γιορτάζει τα 30 χρόνια του Octavia της σύγχρονης εποχής, η παραγωγή του οποίου ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου 1996. Έκτοτε, το μοντέλο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της εταιρείας, με έδρα το Mladá Boleslav, μετά την ένταξή της στον Όμιλο Volkswagen, συνδυάζοντας ποιότητα και πρακτικότητα με τη δοκιμασμένη τεχνολογία του Ομίλου. Σήμερα, η τέταρτη γενιά του Octavia, του best seller της μάρκας, παράγεται στο Mladá Boleslav, στο Kvasiny και στο Kostanay του Καζακστάν. Σε τρεις δεκαετίες έχουν κατασκευαστεί σχεδόν 7,9 εκατομμύρια μονάδες.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δήλωσε: «Εδώ και τρεις δεκαετίες, το Octavia αποτελεί ένα εμβληματικό μοντέλο για τη Skoda. Είτε ως Combi είτε ως Liftback, προσφέρει σταθερά όσα εκτιμούν περισσότερο οι πελάτες: κορυφαίους χώρους, πρακτικότητα, ασφάλεια και πλούσιο εξοπλισμό με εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής. Με πολλούς τρόπους, το Octavia ενσάρκωσε τη φιλοδοξία της Skoda να προσφέρει περισσότερα από όσα αναμένει κανείς. Έτσι, κέρδισε την εμπιστοσύνη πολλών γενεών πελατών και αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για τη διεθνή μας ανάπτυξη. Καθώς η Skoda συνεχίζει να εξελίσσεται και να επεκτείνεται σε νέες κατηγορίες, το Octavia παραμένει ένα ισχυρό σύμβολο της καινοτομίας με επίκεντρο τον πελάτη και της φιλοσοφίας Simply Clever».

Η επιτυχημένη αναβίωση μιας ιστορικής ονομασίας

Η απόφαση για την αναβίωση της ιστορικής ονομασίας Octavia –η οποία χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε μοντέλο που παραγόταν από το 1959 έως το 1971– ελήφθη στο πλαίσιο εξέλιξης ενός νέου αυτοκινήτου. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1992, έναν χρόνο μετά την ένταξη της Skoda Auto στον Όμιλο Volkswagen. Η πρόσβαση στην τεχνολογία του Ομίλου συνέβαλε στην εξέλιξη ενός πρακτικού αυτοκινήτου, τη σχεδίαση του οποίου ανέλαβε ο Dirk van Braeckel, τότε Επικεφαλής Σχεδιασμού της Skoda. Παράλληλα, μια νέα μονάδα παραγωγής στο Mladá Boleslav αύξησε την ετήσια δυναμικότητα από 90.000 σε 350.000 οχήματα.

Το Skoda Octavia της πρώτης γενιάς, με αμάξωμα liftback και χώρο αποσκευών 528 λίτρων, παρουσιάστηκε στις 4 Απριλίου 1996, ενώ η παραγωγή σειράς άρχισε στις 3 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Το Octavia Combi ακολούθησε τον Μάρτιο του 1998 και το 1999 προστέθηκε τετρακίνητη έκδοση, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου. Το 2000 έκανε το ντεμπούτο του το πρώτο Octavia RS. Η πρώτη γενιά εξελίχθηκε σε πραγματική εμπορική επιτυχία: συνολικά παρήχθησαν 1,44 εκατομμύρια μονάδες, ενώ επιλεγμένες εκδόσεις παρέμειναν στην παραγωγή έως το 2010, παρότι η δεύτερη γενιά του σύγχρονου Octavia είχε ήδη παρουσιαστεί το 2004.

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Οι επόμενες γενιές εξελίσσουν τα δυνατά σημεία του μοντέλου

Η δεύτερη γενιά βασίστηκε στα ήδη αναγνωρισμένα πλεονεκτήματα του Octavia, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερους χώρους στο εσωτερικό, με τον χώρο αποσκευών αυξημένο κατά 32 λίτρα, περισσότερη πρακτικότητα και νέες τεχνολογίες, όπως το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG. Μέχρι την ολοκλήρωση της παραγωγής της, το 2013, είχαν κατασκευαστεί 2,6 εκατομμύρια μονάδες.

Η τρίτη γενιά του Skoda Octavia, που παράχθηκε από το 2012 έως το 2020, σημείωσε επίσης υψηλό όγκο παραγωγής και εισήγαγε προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και τεχνολογίες που έως τότε συναντούσε κανείς σε οχήματα ανώτερων κατηγοριών. Παράλληλα, διέθετε ελαφρύτερο αμάξωμα, βελτιστοποιημένους κινητήρες TSI και TDI, καθώς και έκδοση GreenLine. Η τελευταία ενσωμάτωνε τεχνολογίες για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών, όπως ειδική κάλυψη στο κάτω μέρος του αμαξώματος, ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση και ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης. Το 2017, η τρίτη γενιά του σύγχρονου Octavia ανανεώθηκε εκτενώς, αποκτώντας επανασχεδιασμένο εμπρός μέρος με διαχωρισμένους προβολείς, οθόνες infotainment με γυάλινη επιφάνεια και αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης.

Τέταρτη γενιά: συνεχίζοντας μια παράδοση επιτυχιών

Η σημερινή, τέταρτη γενιά του Octavia έκανε το ντεμπούτο της τον Νοέμβριο του 2019, σε αμάξωμα liftback και Combi. Μετά την ανανέωσή του στις αρχές του 2024, το Octavia προσφέρει ακόμη πιο προηγμένη συνδεσιμότητα και ασφάλεια, με έως δέκα αερόσακους και συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, μεταξύ των οποίων το Attention and Drowsiness Assist. Ένας νέος αλγόριθμος επιτρέπει την ακριβέστερη αξιολόγηση του επιπέδου κόπωσης του οδηγού.

Το Octavia εξακολουθεί να αποτελεί δημοφιλή επιλογή για ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες σε όλο τον κόσμο, ενώ έχει αποσπάσει πλήθος σημαντικών διεθνών διακρίσεων, μεταξύ των οποίων επανειλημμένες βραβεύσεις στα Best Cars και το Golden Steering Wheel.

Το Skoda Octavia στην ελληνική αγορά

Στην ελληνική αγορά, το Octavia διατίθεται σε δύο διακριτές εκδοχές αμαξώματος: το κομψό Grand Coupe, με δυναμική σιλουέτα που παραπέμπει σε coupe και τιμή από 28.950 ευρώ, και το ιδιαίτερα ευρύχωρο και πρακτικό Sports Wagon, με τιμή από 33.950 ευρώ. Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει επιλογές βενζίνης, υβριδικής τεχνολογίας και diesel. Στην κορυφή της σειράς βρίσκεται το Octavia RS με κινητήρα 2.0 TSI 265 PS. Σε όλη την γκάμα του Octavia, o πλούσιος εξοπλισμός άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας, με έως δέκα αερόσακους και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, πλαισιώνεται από το πρόγραμμα Skoda ZEN, το οποίο προσφέρει έως 10 χρόνια εγγύηση.