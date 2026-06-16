Η Skoda προσφέρei νέο προνομιακό επιτόκιο 3,9% για τα Fabia, Kamiq και Elroq, συνδυάζοντας ευκολότερη πρόσβαση στην απόκτηση νέου αυτοκινήτου και πολυετή κάλυψη.

Η τσέχικη μάρκα με την συγκεκριμένη κίνηση, στοχεύει σε ένα πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο χρηματοδότησης για ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες. Το πρόγραμμα ισχύει για τιμολογήσεις έως τις 30 Ιουνίου 2026 και αφορά οχήματα που βρίσκονται στο διαθέσιμο απόθεμα.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της Skoda, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της σχέσης αξίας-τιμής των μοντέλων της. Η αναβάθμιση του βασικού εξοπλισμού, η δημιουργία νέων εκδόσεων όπως η Selection Plus και η πιο ανταγωνιστική εμπορική τοποθέτηση σε βασικές κατηγορίες της αγοράς αποτελούν βασικούς άξονες αυτής της προσέγγισης.

Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αφορά τρία μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα και αποστολή. Το Fabia εξακολουθεί να αποτελεί το σημείο εισόδου στον κόσμο της Skoda, προσφέροντας συμπαγείς διαστάσεις, ευελιξία στις αστικές μετακινήσεις και χαμηλό κόστος χρήσης. Με αποδοτικούς κινητήρες και τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες, το μικρό μοντέλο της μάρκας παραμένει μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας Β.

Στα compact SUV, το Kamiq συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές επιλογές της Skoda. Οι χώροι για επιβάτες και αποσκευές, αλλά και ο πλούσιος εξοπλισμός το καθιστούν ελκυστικό για οικογένειες και οδηγούς που αναζητούν την πρακτικότητα ενός SUV χωρίς να θυσιάζουν την ευκολία χρήσης στην πόλη. Η νέα εμπορική πολιτική ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά του σε μια από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της ελληνικής αγοράς.

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Την ίδια στιγμή, το Elroq εκφράζει τη νέα ηλεκτρική στρατηγική της Skoda. Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην καθημερινή πρακτικότητα και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων οδηγών.

Παράλληλα με τη νέα χρηματοδοτική πρόταση, η συνολική αξία ιδιοκτησίας ενισχύεται μέσα από το πρόγραμμα Skoda ZEN, το οποίο προσφέρει κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Η κάλυψη ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και ανανεώνεται με την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης συντήρησης στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της μάρκας, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά στους ιδιοκτήτες.