Mια καμπάνα ποδηλάτου που δεν βασίζεται στην ένταση για να γίνει αντιληπτή, αλλά στην έξυπνη αξιοποίηση της συχνότητας.

Η Škoda DuoBell όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται, είναι μια καμπάνα ποδηλάτου που σχεδιάστηκε για να «διαπερνά» τα ακουστικά, ενισχύοντας την ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες πόλης.

Η σύγχρονη αστική μετακίνηση μετασχηματίζεται με ταχύ ρυθμό, όχι μόνο σε επίπεδο οχημάτων αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους.

Σε αυτό το νέο τοπίο, τα ακουστικά με ενεργή ακύρωση θορύβου έχουν καθιερωθεί ως καθημερινό εργαλείο, δημιουργώντας ένα είδος προσωπικής «ηχητικής φούσκας». Μια συνθήκη που αυξάνει την άνεση, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει την επίγνωση του χώρου – στοιχείο κρίσιμο για την οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα σε πυκνά αστικά κέντρα.

Σε αυτή την ακριβώς τη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα έρχεται να απαντήσει η Škoda με τη DuoBell, μια καμπάνα ποδηλάτου που δεν βασίζεται στην ένταση για να γίνει αντιληπτή, αλλά στην έξυπνη αξιοποίηση της συχνότητας.

Οι τεχνικοί της εταιρείας μελέτησαν τη λειτουργία των συστημάτων ενεργής ακύρωσης θορύβου και εντόπισαν ότι συγκεκριμένα ηχητικά φάσματα δεν φιλτράρονται πλήρως. Εκεί «κουρδίζεται» η DuoBell, εκπέμποντας έναν ήχο που μπορεί να διαπεράσει την τεχνητή σιωπή που δημιουργούν τα ANC ακουστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η καινοτομία της δεν περιορίζεται σε μία μόνο ηχητική πηγή. Αντιθέτως, η DuoBell αξιοποιεί έναν διπλό μηχανισμό: έναν χαμηλότερης συχνότητας τόνο, ικανό να γίνεται αντιληπτός ακόμη και από χρήστες με ακουστικά, και έναν πιο γνώριμο, υψηλότερης συχνότητας ήχο καμπάνας.

Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ένα ηχητικό αποτύπωμα που δύσκολα περνά απαρατήρητο, χωρίς να καταφεύγει σε υπερβολική ένταση ή ενοχλητικές συχνότητες.

Στην πράξη, το όφελος αποτυπώνεται σε χρόνο αντίδρασης. Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας έδειξαν ότι οι πεζοί αντιλαμβάνονται νωρίτερα την παρουσία ποδηλάτη που χρησιμοποιεί τη DuoBell σε σχέση με ένα συμβατικό κουδούνι. Η διαφορά μπορεί να μετριέται σε λίγα μέτρα ή δευτερόλεπτα, όμως σε ένα δυναμικό αστικό περιβάλλον, αυτά τα μικρά περιθώρια συχνά καθορίζουν την αποφυγή ενός ατυχήματος.

Η προσέγγιση της Škoda αναδεικνύει μια ευρύτερη φιλοσοφία γύρω από τη μικροκινητικότητα και την αστική ασφάλεια. Δεν πρόκειται απλώς για την εξέλιξη των ίδιων των οχημάτων, αλλά για την ανάπτυξη λύσεων που λειτουργούν συμπληρωματικά, ενισχύοντας την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του δρόμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη και ένα παραδοσιακό αντικείμενο, όπως μια καμπάνα ποδηλάτου, μπορεί να αποκτήσει εκ νέου σημασία όταν επανασχεδιαστεί με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απόφαση της εταιρείας να διαθέσει ανοιχτά την τεχνογνωσία πίσω από τη DuoBell. Αντί να περιορίσει την καινοτομία σε ένα εμπορικό προϊόν, επιλέγει να δώσει τη δυνατότητα και σε άλλους κατασκευαστές να υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Μια κίνηση που μετατοπίζει το βάρος από τον ανταγωνισμό στην ενίσχυση της συνολικής οδικής ασφάλειας.

Να λοιπόν, που η ουσιαστική καινοτομία δεν απαιτεί πάντα περίπλοκα συστήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, προκύπτει από την επαναξιολόγηση του προφανούς.

Σε μια πόλη όπου ο θόρυβος είτε κυριαρχεί είτε… εξαφανίζεται πίσω από φίλτρα ακύρωσης όπως είναι τα ακουστικά, ένας σωστά σχεδιασμένος ήχος δύναται τελικά να αποδειχθεί πιο κρίσιμος από ποτέ, σωτήριος ήχος για την ίδια σου την ζωή...